План Трампа предусматривает гарантии безопасности для Украины по аналогии НАТО

Новый "мирный план" президента США Дональда Трампа для Украины включает гарантии безопасности, разработанные по образцу статьи 5 Устава НАТО. Документ обязывает Соединенные Штаты и европейских союзников рассматривать нападение на Украину, как нападение на все "трансатлантическое сообщество".

Об этом сообщает Axios.

Гарантии безопасности для Украины по аналогии НАТО

Как пишет издание, план Трампа требует болезненных уступок со стороны Украины, но в то же время включает беспрецедентное обещание.

В частности, главная цель президента Украины Владимира Зеленского на мирных переговорах — получить надежные гарантии безопасности со стороны США и Европы, и это первый случай, когда Трамп готов предложить такую гарантию.

В плане из 28 пунктов, который министр армии США Дэн Дрисколл представил Зеленскому в четверг, говорится следующее: "Украина получит надежные гарантии безопасности".

Однако наряду с этим США представили украинской стороны еще один проект соглашения.

Что сказано в отдельном документе

Во втором документе написано, что любое будущее "значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение" России на Украину "будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества". Если такое произойдет, США и их союзники отреагируют соответствующим образом, включая применение военной силы.

Как сообщает Axios, документ будет включать в себя подписи Украины, США, ЕС, НАТО и России. По словам высокопоставленного представителя Белого дома, Россия была проинформирована о проекте, но пока неясно, потребуется ли в конечном итоге подпись главы Кремля Владимира Путина.

Также немало важно, что такая гарантия безопасности будут действовать в течение первых 10 лет и может быть продлена по взаимному согласию.

Высокопоставленный представитель Белого дома и другой источник, имеющий непосредственную информацию, подтвердили легитимность документа.

По словам чиновника, предложение должно быть обсуждено с европейскими партнерами и еще может быть изменено. Кроме того, он сказал, что администрация Трампа рассматривает предложенные гарантии безопасности как "большую победу" для Зеленского и для долгосрочной безопасности Украины.

Каковы еще мнения о таких гарантиях безопасности

Издание Axios пишет, что теперь у Зеленского есть предложение, которое потребует от Украины уступить часть территории (речь, видимо, о выходе из Донбасса), а с России снимет санкции и будет амнистия за военные преступления.

Но при этом это дало бы президенту Украины более надежную гарантию от дальнейшей агрессии РФ.

По словам чиновника США, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который как раз таки возглавил разработку плана из 28 пунктов, обсудил на прошедших выходных предлагаемые гарантии безопасности с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. В четверг документ был направлен Зеленскому в письменной форме.

При этом Axios допускает, что план может вызвать негативную реакцию со стороны союзников Трампа из движения MAGA, так как сделка фактически обяжет войска США защищать Украину в случае новой войны.

Напомним, вечером 20 ноября нардеп Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов, которые есть в "мирном плане" Трампа. В нынешнем варианте документ требует от Украины территориальных уступок, отказ от НАТО, сокращение войск и критически важных вооружений, а также есть и другие условия.

Но стоит добавить, что по данным Axios, о чем они написали несколько часов назад — США готовы вносить изменения в документ по итогам консультаций с каждой из воюющих сторон.