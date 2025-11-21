Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гарантии как в НАТО — Axios узнало детали плана Трампа по Украине

Гарантии как в НАТО — Axios узнало детали плана Трампа по Украине

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 05:58
обновлено: 05:58
План Трампа предусматривает гарантии безопасности для Украины по аналогии НАТО
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Новый "мирный план" президента США Дональда Трампа для Украины включает гарантии безопасности, разработанные по образцу статьи 5 Устава НАТО. Документ обязывает Соединенные Штаты и европейских союзников рассматривать нападение на Украину, как нападение на все "трансатлантическое сообщество".

Об этом сообщает Axios.

Реклама
Читайте также:

Гарантии безопасности для Украины по аналогии НАТО

Как пишет издание, план Трампа требует болезненных уступок со стороны Украины, но в то же время включает беспрецедентное обещание.

В частности, главная цель президента Украины Владимира Зеленского на мирных переговорах — получить надежные гарантии безопасности со стороны США и Европы, и это первый случай, когда Трамп готов предложить такую гарантию.

В плане из 28 пунктов, который министр армии США Дэн Дрисколл представил Зеленскому в четверг, говорится следующее: "Украина получит надежные гарантии безопасности".

Однако наряду с этим США представили украинской стороны еще один проект соглашения.

Что сказано в отдельном документе

Во втором документе написано, что любое будущее "значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение" России на Украину "будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества". Если такое произойдет, США и их союзники отреагируют соответствующим образом, включая применение военной силы.

Как сообщает Axios, документ будет включать в себя подписи Украины, США, ЕС, НАТО и России. По словам высокопоставленного представителя Белого дома, Россия была проинформирована о проекте, но пока неясно, потребуется ли в конечном итоге подпись главы Кремля Владимира Путина.

Также немало важно, что такая гарантия безопасности будут действовать в течение первых 10 лет и может быть продлена по взаимному согласию.

Высокопоставленный представитель Белого дома и другой источник, имеющий непосредственную информацию, подтвердили легитимность документа.

По словам чиновника, предложение должно быть обсуждено с европейскими партнерами и еще может быть изменено. Кроме того, он сказал, что администрация Трампа рассматривает предложенные гарантии безопасности как "большую победу" для Зеленского и для долгосрочной безопасности Украины.

Каковы еще мнения о таких гарантиях безопасности

Издание Axios пишет, что теперь у Зеленского есть предложение, которое потребует от Украины уступить часть территории (речь, видимо, о выходе из Донбасса), а с России снимет санкции и будет амнистия за военные преступления.

Но при этом это дало бы президенту Украины более надежную гарантию от дальнейшей агрессии РФ.

По словам чиновника США, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который как раз таки возглавил разработку плана из 28 пунктов, обсудил на прошедших выходных предлагаемые гарантии безопасности с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. В четверг документ был направлен Зеленскому в письменной форме.

При этом Axios допускает, что план может вызвать негативную реакцию со стороны союзников Трампа из движения MAGA, так как сделка фактически обяжет войска США защищать Украину в случае новой войны.

Напомним, вечером 20 ноября нардеп Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов, которые есть в "мирном плане" Трампа. В нынешнем варианте документ требует от Украины территориальных уступок, отказ от НАТО, сокращение войск и критически важных вооружений, а также есть и другие условия.

Но стоит добавить, что по данным Axios, о чем они написали несколько часов назад — США готовы вносить изменения в документ по итогам консультаций с каждой из воюющих сторон.

Владимир Зеленский США НАТО Дональд Трамп война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации