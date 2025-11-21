План Трампа передбачає гарантії безпеки для України за аналогією НАТО

Гарантії як у НАТО — Axios про "мирний план" Трампа для України
Новий "мирний план" президента США Дональда Трампа для України включає гарантії безпеки, розроблені за зразком статті 5 Статуту НАТО. Документ зобов'язує Сполучені Штати та європейських союзників розглядати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту".
Про це повідомляє Axios.
Гарантії безпеки для України за аналогією НАТО
Як пише видання, план Трампа вимагає болючих поступок з боку України, але водночас містить безпрецедентну обіцянку.
Зокрема, головна мета президента України Володимира Зеленського на мирних переговорах — отримати надійні гарантії безпеки з боку США і Європи, і це перший випадок, коли Трамп готовий запропонувати таку гарантію.
У плані з 28 пунктів, який міністр армії США Ден Дрісколл презентував Зеленському в четвер, йдеться про таке: "Україна отримає надійні гарантії безпеки".
Однак поряд із цим США представили українській стороні ще один проєкт угоди.
Що сказано в окремому документі
У другому документі написано, що будь-який майбутній "значний, навмисний і тривалий збройний напад" Росії на Україну "розглядатиметься як напад, що загрожує миру і безпеці трансатлантичної спільноти". Якщо таке станеться, США та їхні союзники відреагують відповідним чином, включно із застосуванням військової сили.
Як повідомляє Axios, документ міститиме підписи України, США, ЄС, НАТО і Росії. За словами високопоставленого представника Білого дому, Росію поінформували про проєкт, але поки незрозуміло, чи знадобиться в кінцевому підсумку підпис глави Кремля Володимира Путіна.
Також немало важливо, що така гарантія безпеки діятиме протягом перших 10 років і може бути продовжена за взаємною згодою.
Високопоставлений представник Білого дому та інше джерело, що має безпосередню інформацію, підтвердили легітимність документа.
За словами чиновника, пропозиція має бути обговорена з європейськими партнерами і ще може бути змінена. Крім того, він сказав, що адміністрація Трампа розглядає запропоновані гарантії безпеки як "велику перемогу" для Зеленського і для довгострокової безпеки України.
Які ще думки про такі гарантії безпеки
Видання Axios пише, що тепер у Зеленського є пропозиція, яка вимагатиме від України поступитися частиною території (йдеться, мабуть, про вихід із Донбасу), а з Росії зніме санкції і буде амністія за військові злочини.
Але при цьому це дало б президенту України надійнішу гарантію від подальшої агресії РФ.
За словами чиновника США, спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який якраз таки очолив розробку плану з 28 пунктів, обговорив минулими вихідними пропоновані гарантії безпеки із секретарем РНБО Рустемом Умеровим. У четвер документ було надіслано Зеленському в письмовій формі.
Водночас Axios припускає, що план може викликати негативну реакцію з боку союзників Трампа з руху MAGA, оскільки угода фактично зобов'яже війська США захищати Україну в разі нової війни.
Нагадаємо, увечері 20 листопада нардеп Олексій Гончаренко опублікував 28 пунктів, які є в "мирному плані" Трампа. У нинішньому варіанті документ вимагає від України територіальних поступок, відмову від НАТО, скорочення військ і критично важливих озброєнь, а також є й інші умови.
Але варто додати, що за даними Axios, про що вони написали кілька годин тому — США готові вносити зміни в документ за підсумками консультацій з кожною зі сторін, що воюють.
Читайте Новини.LIVE!