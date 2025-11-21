Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп установил Украине крайний срок принятия мирного плана

Трамп установил Украине крайний срок принятия мирного плана

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 19:00
обновлено: 19:00
Трамп подтвердил дедлайн для Украины по мирному плану
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что установил Украине крайний срок принятия мирного плана. По его словам, страна должна подписать его до четверга, 27 ноября.

Об этом Дональд Трамп сказал в радиоинтервью Fox News в пятницу, 21 ноября.

Реклама
Читайте также:

Мирный план США

"У меня было много дедлайнов, но если все идет хорошо, я склонен их продолжать. Но это четверг", — заявил Трамп.

Известно, что 27 ноября в США отмечают День благодарения.

"Украина теряет территорию, а Путин не хочет продолжать войну", — говорит американский президент.

Кроме того, Трамп сообщил, что вскоре введет против России "очень мощные" санкции.

Напомним, в мирном пункте США есть 28 пунктов. В частности, речь идет о запрете на размещение войск НАТО в Украине.

А 21 ноября украинский лидер Владимир Зеленский провел разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Стороны обсудили мирный план.

США война Дональд Трамп Украина Россия мирный план
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации