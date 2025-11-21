Трамп подтвердил дедлайн для Украины по мирному плану

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что установил Украине крайний срок принятия мирного плана. По его словам, страна должна подписать его до четверга, 27 ноября.

Об этом Дональд Трамп сказал в радиоинтервью Fox News в пятницу, 21 ноября.

Мирный план США

"У меня было много дедлайнов, но если все идет хорошо, я склонен их продолжать. Но это четверг", — заявил Трамп.

Известно, что 27 ноября в США отмечают День благодарения.

"Украина теряет территорию, а Путин не хочет продолжать войну", — говорит американский президент.

Кроме того, Трамп сообщил, что вскоре введет против России "очень мощные" санкции.

Напомним, в мирном пункте США есть 28 пунктов. В частности, речь идет о запрете на размещение войск НАТО в Украине.

А 21 ноября украинский лидер Владимир Зеленский провел разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Стороны обсудили мирный план.