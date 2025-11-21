Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский обсудил "мирный план" с лидерами трех стран

Зеленский обсудил "мирный план" с лидерами трех стран

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 14:43
обновлено: 15:04
Зеленский обсудил с лидерами Франции, Германии и Британии мирный план
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В пятницу, 21 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидерами Франции, Германии и Великобритании. Стороны обсудили "мирный план", предложенный накануне Соединенными Штатами Америки.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленский обсудил "мирный план" с Макроном, Мерцом и Стармером

Сегодня, 21 ноября, Владимир Зеленский провел совместный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Глава государства поблагодарил за принципиальную поддержку Украины.

Во время общения лидеры обсудили план по миру для Украины и всей Европы.

"Ценим усилия США, президента Трампа и его команды для завершения этой войны. Работаем над документом, который подготовила американская сторона. Это должен быть план, который обеспечит реальный достойный мир. Тесно координируемся, чтобы принципиальные позиции были учтены", — отметил президент.

А также добавил, что уже удалось скоординировать следующие шаги и договориться, что команды на соответствующих уровнях будут работать вместе.

Зеленський мирний план
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Недавно стало известно, что в ближайшее время Зеленский проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом — стороны обсудят "мирный план".

Ранее стали известны условия "мирного плана" США — говорится о 28 пунктах.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп война в Украине мирный план
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации