Зеленский обсудил с лидерами Франции, Германии и Британии мирный план

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В пятницу, 21 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидерами Франции, Германии и Великобритании. Стороны обсудили "мирный план", предложенный накануне Соединенными Штатами Америки.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Зеленский обсудил "мирный план" с Макроном, Мерцом и Стармером

Сегодня, 21 ноября, Владимир Зеленский провел совместный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Глава государства поблагодарил за принципиальную поддержку Украины.

Во время общения лидеры обсудили план по миру для Украины и всей Европы.

"Ценим усилия США, президента Трампа и его команды для завершения этой войны. Работаем над документом, который подготовила американская сторона. Это должен быть план, который обеспечит реальный достойный мир. Тесно координируемся, чтобы принципиальные позиции были учтены", — отметил президент.

А также добавил, что уже удалось скоординировать следующие шаги и договориться, что команды на соответствующих уровнях будут работать вместе.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Недавно стало известно, что в ближайшее время Зеленский проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом — стороны обсудят "мирный план".

Ранее стали известны условия "мирного плана" США — говорится о 28 пунктах.