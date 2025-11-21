Зеленський обговорив із лідерами Франції, Німеччини та Британії мирний план

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У п'ятницю, 21 листопада, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії. Сторони обговори "мирний план", запропонований напередодні Сполучними Штатами Америки.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський обговорив "мирний план" із Макроном, Мерцом та Стармером

Сьогодні, 21 листопада, Володимир Зеленський провів спільну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Глава держави подякував за принципову підтримку України.

Під час спілкування лідери обговорили план щодо миру для України та всієї Європи.

"Цінуємо зусилля США, президента Трампа та його команди задля завершення цієї війни. Працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир. Тісно координуємося, щоб принципові позиції були враховані", — зазначив президент.

А також додав, що вже вдалося скоординувати наступні кроки й домовитися, що команди на відповідних рівнях працюватимуть разом.

Нещодавно стало відомо, що найближчим часом Зеленський проведе телефонну розмову із Дональдом Трампом — сторони обговорять "мирний план".

Раніше стали відомі умови "мирного плану" США — мовиться про 28 пунктів.