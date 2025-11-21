Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський обговорив "мирний план" із лідерами трьох країн

Зеленський обговорив "мирний план" із лідерами трьох країн

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 14:43
Оновлено: 15:04
Зеленський обговорив із лідерами Франції, Німеччини та Британії мирний план
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У п'ятницю, 21 листопада, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії. Сторони обговори "мирний план", запропонований напередодні Сполучними Штатами Америки.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський обговорив "мирний план" із Макроном, Мерцом та Стармером

Сьогодні, 21 листопада, Володимир Зеленський провів спільну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Глава держави подякував за принципову підтримку України.

Під час спілкування лідери обговорили план щодо миру для України та всієї Європи.

"Цінуємо зусилля США, президента Трампа та його команди задля завершення цієї війни. Працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир. Тісно координуємося, щоб принципові позиції були враховані", — зазначив президент.

А також додав, що вже вдалося скоординувати наступні кроки й домовитися, що команди на відповідних рівнях працюватимуть разом.

Зеленський мирний план
Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нещодавно стало відомо, що найближчим часом Зеленський проведе телефонну розмову із Дональдом Трампом — сторони обговорять "мирний план".

Раніше стали відомі умови "мирного плану" США — мовиться про 28 пунктів.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп війна в Україні мирний план
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації