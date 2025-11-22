У США заявили, що Україна має погодитись на мирний план або воювати далі — заява Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що українському лідеру Володимиру Зеленському доведеться прийняти мирний план, який просуває Білий дім, інакше країна буде змушена продовжувати війну. Американський президент натякнув на можливе скорочення підтримки, якщо Київ відмовиться від запропонованої угоди.

Про це Трамп заявив під час трансляції Білого дому, повідомляють Новини.LIVE.

Зеленському "доведеться, щоб подобалося"

Журналісти нагадали Трампу про нещодавні слова Зеленського щодо ризику втратити або партнера, або гідність. У відповідь американський лідер був категоричним щодо необхідності прийняття мирного плану.

"Ну, йому (Зеленському. — ред.) доведеться, щоб подобалося. А якщо йому не подобається, тоді, знаєте, їм, напевно, просто варто продовжувати воювати, вважаю так", — відповів Трамп.

Він також згадав своє припущення про те, що неприйняття плану може призвести до скорочення підтримки з боку США, і додав, що Зеленський мав укласти угоду набагато раніше.

"Ну, в якийсь момент йому все одно доведеться щось прийняти. Знаєте, адже він нічого не приймав. Пам'ятаєте, в Овальному кабінеті, не так давно, я сказав йому: у тебе немає карт. Не забувайте, я успадкував цю війну. Ця війна ніколи б не почалася. Я успадкував цю війну. І я думаю, що він мав укласти угоду рік тому, два роки тому", — сказав президент США.

Трамп вважає, що найкращою угодою було б не допустити початку війни, що, на його думку, могло бути досягнуто, "якби був правильний президент". Наразі він вважає, що Україні потрібно діяти швидше, оскільки "зима буде холодною", і висловив переконання, що спосіб досягти миру існує.

Раніше повідомлялось, що Трамп вважає, що Зеленський "має схвалити" мирний план. За словами американського лідера, вже загинуло багато людей, лише минулого місяця сторони втратили 25 тисяч солдатів.

Також стало відомо, що президент США встановив Україні крайній термін ухвалення мирного плану. Трамп вимагає підписати цю угоду до 27 листопада.