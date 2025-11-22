В США заявили, что Украина должна согласиться на мирный план, или воевать дальше — заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется принять мирный план, который продвигает Белый дом, иначе страна будет вынуждена продолжать войну. Американский президент намекнул на возможное сокращение поддержки, если Киев откажется от предложенного соглашения.

Об этом Трамп заявил во время трансляции Белого дома, сообщают Новини.LIVE.

Зеленскому "придется, чтобы нравилось"

Журналисты напомнили Трампу о недавних словах Зеленского о риске потерять либо партнера, либо достоинство. В ответ американский лидер был категоричен относительно необходимости принятия мирного плана.

"Ну, ему (Зеленскому — ред.) придется, чтобы нравилось. А если ему не нравится, тогда, знаете, им, наверное, просто стоит продолжать воевать, считаю так", — ответил Трамп.

Он также упомянул свое предположение о том, что непринятие плана может привести к сокращению поддержки со стороны США, и добавил, что Зеленский должен был заключить соглашение гораздо раньше.

"Ну, в какой-то момент ему все равно придется что-то принять. Знаете, ведь он ничего не принимал. Помните, в Овальном кабинете, не так давно, я сказал ему: у тебя нет карт. Не забывайте, я унаследовал эту войну. Эта война никогда бы не началась. Я унаследовал эту войну. И я думаю, что он должен был заключить соглашение год назад, два года назад", — сказал президент США.

Трамп считает, что лучшей сделкой было бы не допустить начала войны, что, по его мнению, могло быть достигнуто, "если бы был правильный президент". Сейчас он считает, что Украине нужно действовать быстрее, поскольку "зима будет холодной", и выразил убеждение, что способ достичь мира существует.

Ранее сообщалось, что Трамп считает, что Зеленский "должен одобрить" мирный план. По словам американского лидера, уже погибло много людей, только в прошлом месяце стороны потеряли 25 тысяч солдат.

Также стало известно, что президент США установил Украине крайний срок принятия мирного плана. Трамп требует подписать это соглашение до 27 ноября.