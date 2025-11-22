Мирный план США — что будет, если Зеленский не согласится

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Aaron Schwartz

Президент США Дональд Трамп давит на Президента Украины Владимира Зеленского относительно мирного плана. Американский лидер подчеркнул, если он не подпишет соглашение, то "может дальше воевать изо всех сил".

Об этом Дональд Трамп сказал журналистам 22 ноября.

"Зеленский может воевать сколько угодно, если не согласится на мирный план", — сказал Трамп, отвечая на вопрос, что произойдет, если Украина отклонит его мирный план.

В то же время американский лидер добавил, что его мирный план — не окончательное предложение для Украины. Также он в очередной раз напомнил, что война между РФ и Украиной никогда бы не произошла, если бы он был президентом.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Зеленский должен был принять соглашение два года назад. Он намекнул на возможное сокращение поддержки, если Киев откажется от предложенного соглашения.

Кроме того, президент США установил Украине крайний срок принятия мирного плана. Это должно случиться до четверга, 27 ноября.