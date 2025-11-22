Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп ответил, что будет, если Зеленский не согласится на сделку

Трамп ответил, что будет, если Зеленский не согласится на сделку

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 20:14
обновлено: 20:15
Мирный план США — что будет, если Зеленский не согласится
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Aaron Schwartz

Президент США Дональд Трамп давит на Президента Украины Владимира Зеленского относительно мирного плана. Американский лидер подчеркнул, если он не подпишет соглашение, то "может дальше воевать изо всех сил".

Об этом Дональд Трамп сказал журналистам 22 ноября.

Реклама
Читайте также:

Что говорит Трамп о мирном плане для Украины

"Зеленский может воевать сколько угодно, если не согласится на мирный план", — сказал Трамп, отвечая на вопрос, что произойдет, если Украина отклонит его мирный план.

В то же время американский лидер добавил, что его мирный план — не окончательное предложение для Украины. Также он в очередной раз напомнил, что война между РФ и Украиной никогда бы не произошла, если бы он был президентом.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Зеленский должен был принять соглашение два года назад. Он намекнул на возможное сокращение поддержки, если Киев откажется от предложенного соглашения.

Кроме того, президент США установил Украине крайний срок принятия мирного плана. Это должно случиться до четверга, 27 ноября.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп война в Украине мирный план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации