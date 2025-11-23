Мирный план Трампа — в ЕС готовят контрпредложение

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В воскресенье, 23 ноября, представители Европейского Союза представят в Женеве (Швейцария) контрпредложение на "мирный план" лидера США Дональда Трампа. На переговорах речь пойдет о ключевых условиях для Украины и возможных путях завершения полномасштабной войны.

Об этом информируют The Washington Post и Politico.

Европейский Союз и Великобритания примут участие в переговорах на высоком уровне по "мирному плану" Дональда Трампа для Украины, которые начнутся в воскресенье, 23 ноября, в Женеве. Это станет значительным прорывом для Брюсселя и Лондона, которые до сих пор были исключены из процесса.

По данным Politico, высокопоставленные чиновники по вопросам безопасности из Франции и Германии также примут участие в переговорах, которые состоятся в Швейцарии.

Отмечается, что союзники Украины стремятся переписать предложение Трампа, которое, по их мнению, будет выгодным для России.

"То, что европейцы получат места за столом переговоров, будет приветствоваться в Киеве, Брюсселе и за их пределами, после того, как союзники Украины выразили обеспокоенность по поводу того, что их исключили из последней инициативы Трампа", — объясняет издание.

Как известно, переговоры состоятся на уровне советников по вопросам национальной безопасности. Ожидается, что ЕС представят правая рука президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт и главный помощник председателя Евросовета Антониу Кошти Педро Лурти.

По данным CNN, делегацию США на переговорах будут представлять министр армии США Дэн Дрисколл и его команда, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио.

Что предлагает ЕС для "мирного плана" Трампа

Ожидается, что европейцы будут давить на команду Трампа, чтобы она смягчила свое предложение о передаче России территорий Донбасса.

Вместо этого они хотят, чтобы любое перемирие базировалось на принципе замораживания конфликта на текущей "линии соприкосновения", но только для начала переговоров, а не окончательного урегулирования.

Европейские лидеры разработали свои предложения по мирному урегулированию войны в Украине. Они предусматривают восстановление контроля Киевом ключевых стратегических объектов без ограничений для Вооруженных сил Украины.

Согласно европейскому предложению:

ВСУ не могут подпадать ни под какие сокращения;

Украина вернет контроль над ЗАЭС и Каховской плотиной;

Украина получит "беспрепятственные проходы" по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой;

Другие территориальные споры будут решаться после прекращения огня.

Ранее мы информировали, что 23 ноября министр армии США Дэн Дрисколл и его команда прибудут в Женеву, где обсудят шаги для мирного урегулирования войны в Украине.

Также мы сообщали, что Зеленский утвердил состав делегации, которая примет участие в консультациях по окончанию войны.