Мирный план Трампа — в ЕС готовят контрпредложение

Представители ЕС готовят контрпредложение к мирному плану Трампа
В воскресенье, 23 ноября, представители Европейского Союза представят в Женеве (Швейцария) контрпредложение на "мирный план" лидера США Дональда Трампа. На переговорах речь пойдет о ключевых условиях для Украины и возможных путях завершения полномасштабной войны.
Об этом информируют The Washington Post и Politico.
ЕС готовит контрпредложения для "мирного плана" США
Европейский Союз и Великобритания примут участие в переговорах на высоком уровне по "мирному плану" Дональда Трампа для Украины, которые начнутся в воскресенье, 23 ноября, в Женеве. Это станет значительным прорывом для Брюсселя и Лондона, которые до сих пор были исключены из процесса.
По данным Politico, высокопоставленные чиновники по вопросам безопасности из Франции и Германии также примут участие в переговорах, которые состоятся в Швейцарии.
Отмечается, что союзники Украины стремятся переписать предложение Трампа, которое, по их мнению, будет выгодным для России.
"То, что европейцы получат места за столом переговоров, будет приветствоваться в Киеве, Брюсселе и за их пределами, после того, как союзники Украины выразили обеспокоенность по поводу того, что их исключили из последней инициативы Трампа", — объясняет издание.
Как известно, переговоры состоятся на уровне советников по вопросам национальной безопасности. Ожидается, что ЕС представят правая рука президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт и главный помощник председателя Евросовета Антониу Кошти Педро Лурти.
По данным CNN, делегацию США на переговорах будут представлять министр армии США Дэн Дрисколл и его команда, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио.
Что предлагает ЕС для "мирного плана" Трампа
Ожидается, что европейцы будут давить на команду Трампа, чтобы она смягчила свое предложение о передаче России территорий Донбасса.
Вместо этого они хотят, чтобы любое перемирие базировалось на принципе замораживания конфликта на текущей "линии соприкосновения", но только для начала переговоров, а не окончательного урегулирования.
Европейские лидеры разработали свои предложения по мирному урегулированию войны в Украине. Они предусматривают восстановление контроля Киевом ключевых стратегических объектов без ограничений для Вооруженных сил Украины.
Согласно европейскому предложению:
- ВСУ не могут подпадать ни под какие сокращения;
- Украина вернет контроль над ЗАЭС и Каховской плотиной;
- Украина получит "беспрепятственные проходы" по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой;
- Другие территориальные споры будут решаться после прекращения огня.
Ранее мы информировали, что 23 ноября министр армии США Дэн Дрисколл и его команда прибудут в Женеву, где обсудят шаги для мирного урегулирования войны в Украине.
Также мы сообщали, что Зеленский утвердил состав делегации, которая примет участие в консультациях по окончанию войны.
