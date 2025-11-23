Мирний план Трампа — у ЄС готують контрпропозицію

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У неділю, 23 листопада, представники Європейського Союзу представлять у Женеві (Швейцарія) контрпропозицію на "мирний план" лідера США Дональда Трампа. На переговорах мовитиметься про ключові умови для України та можливі шляхи завершення повномасштабної війни.

Про це інформують The Washington Post та Politico.

Реклама

Читайте також:

ЄС готує контрпропозиції для "мирного плану" США

Європейський Союз і Велика Британія візьмуть участь у переговорах на високому рівні щодо "мирного плану" Дональда Трампа для України, які розпочнуться в неділю, 23 листопада, у Женеві. Це стане значним проривом для Брюсселя і Лондона, які до цього часу були виключені з процесу.

За даними Politico, високопоставлені чиновники з питань безпеки з Франції та Німеччини також візьмуть участь у переговорах, які відбудуться у Швейцарії.

Зазначається, що союзники України прагнуть переписати пропозицію Трампа, яка, на їхню думку, буде вигідною для Росії.

"Те, що європейці отримають місця за столом переговорів, буде вітатися в Києві, Брюсселі та за їх межами, після того, як союзники України висловили занепокоєння з приводу того, що їх виключили з останньої ініціативи Трампа", — пояснює видання.

Як відомо, переговори відбудуться на рівні радників з питань національної безпеки. Очікується, що ЄС представлять права рука президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт і головний помічник голови Євроради Антоніу Кошти Педро Лурті.

За даними CNN, делегацію США на переговорах представлятимуть міністр армії США Ден Дрісколл і його команда, спецпредставник Трампа Стів Віткофф та держсекретар США Марко Рубіо.

Що пропонує ЄС для "мирного плану" Трампа

Очікується, що європейці будуть тиснути на команду Трампа, щоб вона пом'якшила свою пропозицію про передачу Росії територій Донбасу.

Натомість вони хочуть, щоб будь-яке перемир'я базувалося на принципі замороження конфлікту на поточній "лінії зіткнення", але лише для початку переговорів, а не остаточного врегулювання.

Європейські лідери розробили свої пропозиції щодо мирного врегулювання війни в Україні. Вони передбачають відновлення контролю Києвом ключових стратегічних об’єктів без обмежень для Збройних сил України.

Згідно з європейською пропозицією:

ЗСУ не можуть підпадати під жодні скорочення;

Україна поверне контроль над ЗАЕС та Каховською греблею;

Україна отримає "безперешкодні проходи" по річці Дніпро та контроль над Кінбурнською косою;

Інші територіальні суперечки вирішуватимуть після припинення вогню.

Раніше ми інформували, що 23 листопада міністр армії США Ден Дрісколл та його команда прибудуть до Женеви, де обговорять кроки для мирного врегулювання війни в Україні.

Також ми повідомляли, що Зеленський затвердив склад делегації, яка візьме участь у консультаціях щодо закінчення війни.