Умєров пояснив, в якій країні будуть переговори щодо мирної угоди

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров розповів, в якій країні відбудуться переговори щодо мирної угоди. За його словами, йдеться про Швейцарію.

Про це Рустем Умєров повідомив у Facebook у суботу, 22 листопада.

Переговори щодо мирної угоди

"Цими днями у Швейцарії розпочинаємо консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди", — зауважив Умєров.

За його словами, Україна підходить до цього процесу із чітким розумінням своїх інтересів. Секретар РНБО наголосив, що це черговий етап діалогу, який триває останніми днями та покликаний узгодити бачення подальших кроків.

"Ми цінуємо участь американської сторони та готовність до предметної розмови. Україна й надалі діятиме відповідально, професійно й послідовно — так, як цього вимагає наша національна безпека", — додав Умєров.

Допис Умєрова. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яка братиме участь у консультаціях щодо завершення війни.

Раніше президент США Дональд Трамп наголошував, що Зеленський повинен був укласти угоду з Росією "ще рік або два тому".