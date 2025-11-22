Умеров объяснил, в какой стране будут переговоры по мирному соглашению

Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал, в какой стране состоятся переговоры по мирному соглашению. По его словам, речь идет о Швейцарии.

Об этом Рустем Умеров сообщил в Facebook в субботу, 22 ноября.

Переговоры по мирному соглашению

"На днях в Швейцарии начинаем консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения", — отметил Умеров.

По его словам, Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов. Секретарь СНБО подчеркнул, что это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и призван согласовать видение дальнейших шагов.

"Мы ценим участие американской стороны и готовность к предметному разговору. Украина и в дальнейшем будет действовать ответственно, профессионально и последовательно — так, как этого требует наша национальная безопасность", — добавил Умеров.

Пост Умерова. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая будет участвовать в консультациях по завершению войны.

Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что Зеленский должен был заключить соглашение с Россией "еще год или два назад".