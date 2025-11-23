Відео
Головна Новини дня Зеленський розкрив деталі роботи делегації у Женеві

Зеленський розкрив деталі роботи делегації у Женеві

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 13:50
Оновлено: 14:08
Зеленський розкрив деталі зустрічей у Женеві
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У неділю, 23 листопада, українська делегація розпочала роботу в Женеві. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у Швейцарії зустрічаються команди, які працюватимуть над кроками для закінчення повномасштабної війни.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Читайте також:

Зеленський про зустрічі делегацій у Женеві

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні, 23 листопада, у Швейцарії зустрічаються команди, які працюватимуть над кроками для закінчення війни.

"Добре, що дипломатія активізована і що розмова може бути конструктивною. Українська та американська команди, команди наших європейських партнерів — у тісному контакті, і я дуже сподіваюсь, що буде результат", — зауважив президент.

Водночас український лідер наголосив, що потрібно зупинити кровопролиття й гарантувати, що війна більше не буде розпалена.

Глава держави зазначив, що чекає підсумків сьогоднішніх розмов, і розраховує, що всі учасники будуть конструктивними.

"Потрібен позитивний результат для всіх нас", — резюмував Зеленський.

Зеленський про зустрічі у Женеві
Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що 23 листопада у Швейцарії передбачено низку зустрічей у різних форматах.

Також стало відомо, що представники ЄС готують контрпропозицію до "мирного плану" США, яку хочуть представити у Женеві.

Володимир Зеленський США Швейцарія війна в Україні мирний план мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
