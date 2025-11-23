Зеленський розкрив деталі зустрічей у Женеві

Зеленський розкрив деталі роботи делегації у Женеві
У неділю, 23 листопада, українська делегація розпочала роботу в Женеві. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у Швейцарії зустрічаються команди, які працюватимуть над кроками для закінчення повномасштабної війни.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зеленський про зустрічі делегацій у Женеві
Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні, 23 листопада, у Швейцарії зустрічаються команди, які працюватимуть над кроками для закінчення війни.
"Добре, що дипломатія активізована і що розмова може бути конструктивною. Українська та американська команди, команди наших європейських партнерів — у тісному контакті, і я дуже сподіваюсь, що буде результат", — зауважив президент.
Водночас український лідер наголосив, що потрібно зупинити кровопролиття й гарантувати, що війна більше не буде розпалена.
Глава держави зазначив, що чекає підсумків сьогоднішніх розмов, і розраховує, що всі учасники будуть конструктивними.
"Потрібен позитивний результат для всіх нас", — резюмував Зеленський.
Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що 23 листопада у Швейцарії передбачено низку зустрічей у різних форматах.
Також стало відомо, що представники ЄС готують контрпропозицію до "мирного плану" США, яку хочуть представити у Женеві.
