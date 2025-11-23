Зеленский раскрыл детали встреч в Женеве

Зеленский раскрыл детали работы делегации в Женеве
В воскресенье, 23 ноября, украинская делегация начала работу в Женеве. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Швейцарии встречаются команды, которые будут работать над шагами для окончания полномасштабной войны.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский о встречах делегаций в Женеве
Владимир Зеленский отметил, что сегодня, 23 ноября, в Швейцарии встречаются команды, которые будут работать над шагами для окончания войны.
"Хорошо, что дипломатия активизирована и что разговор может быть конструктивным. Украинская и американская команды, команды наших европейских партнеров — в тесном контакте, и я очень надеюсь, что будет результат", — отметил президент.
В то же время украинский лидер подчеркнул, что нужно остановить кровопролитие и гарантировать, что война больше не будет разожжена.
Глава государства отметил, что ждет итогов сегодняшних разговоров, и рассчитывает, что все участники будут конструктивными.
"Нужен положительный результат для всех нас", — резюмировал Зеленский.
Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что 23 ноября в Швейцарии предусмотрен ряд встреч в разных форматах.
Также стало известно, что представители ЕС готовят контрпредложение к "мирному плану" США, которое хотят представить в Женеве.
Читайте Новини.LIVE!