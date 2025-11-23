Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский раскрыл детали работы делегации в Женеве

Зеленский раскрыл детали работы делегации в Женеве

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 13:50
обновлено: 14:08
Зеленский раскрыл детали встреч в Женеве
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В воскресенье, 23 ноября, украинская делегация начала работу в Женеве. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Швейцарии встречаются команды, которые будут работать над шагами для окончания полномасштабной войны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о встречах делегаций в Женеве

Владимир Зеленский отметил, что сегодня, 23 ноября, в Швейцарии встречаются команды, которые будут работать над шагами для окончания войны.

"Хорошо, что дипломатия активизирована и что разговор может быть конструктивным. Украинская и американская команды, команды наших европейских партнеров — в тесном контакте, и я очень надеюсь, что будет результат", — отметил президент.

В то же время украинский лидер подчеркнул, что нужно остановить кровопролитие и гарантировать, что война больше не будет разожжена.

Глава государства отметил, что ждет итогов сегодняшних разговоров, и рассчитывает, что все участники будут конструктивными.

"Нужен положительный результат для всех нас", — резюмировал Зеленский.

Зеленський про зустрічі у Женеві
Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что 23 ноября в Швейцарии предусмотрен ряд встреч в разных форматах.

Также стало известно, что представители ЕС готовят контрпредложение к "мирному плану" США, которое хотят представить в Женеве.

Владимир Зеленский США Швейцария война в Украине мирный план мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации