Зеленский рассказал о первых результатах встречи в Женеве

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о первых результатах работы украинской делегации в Женеве. Он подчеркнул, что мирный план США может учесть видение Украины относительно завершения войны.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram в воскресенье, 23 ноября.

Зеленский о результатах пепреговоров в Женеве

Президент отметил, что команда делегации предоставила краткие отчеты по первым встречам и переговорам. В частности, речь идет о том, что американский план мира может включать важные элементы, которые соответствуют украинскому видению.

Глава государства также подчеркнул, что работа украинской делегации продолжается, и ее целью является обеспечение того, чтобы все предложенные элементы были действительно эффективными для достижения завершения войны.

"Сейчас есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины. Продолжается дальнейшая работа над тем, чтобы все элементы были действительно эффективными для достижения главной цели, на которую рассчитывают наши люди - в конце концов положить конец кровопролитию и войне",- сказал президент.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что 23 ноября украинская делегация начала работу в Швейцарии. Она предусматривает ряд важных встреч и переговоров.

А также Владимир Зеленский прокомментировал работу делегации над планом мира.