Україна
Трамп натякнув на можливий прогрес у перемовинах щодо України

Трамп натякнув на можливий прогрес у перемовинах щодо України

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 13:56
Оновлено: 13:55
Трамп заговорив про потенційний прорив у перемовинах
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Президент США Дональд Трамп привернув увагу заявою про можливі позитивні зрушення у перемовинах щодо припинення війни в Україні. За його словами, у діалозі між Києвом і Москвою може вимальовуватися прогрес.

Про це Дональд Трамп висловився на платформі Truth Social.

Читайте також:

Трамп заявив, що є позитивні зрушення у переговорах щодо миру в Україні

У публікації Трамп припустив, що ситуація навколо переговорів може розвиватися в позитивному ключі, але наголосив, що варто чекати практичних доказів.

Він додав, що певні "хороші новини" можуть з’явитися найближчим часом, завершивши допис традиційним зверненням до американців із побажанням благословення країні.

null
Повідомлення Дональда Трампа. Фото: скриншот

"Невже справді можливо, що в мирних перемовинах між Росією та Україною досягнуто великого прогресу? Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може статися. Боже, благослови Америмку!" — емоційно написав Дональд Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп презентував мирний план для України, який передбачає кілька десятків пунктів. Його різко розкритикували за відсутність гарантій та переваг для України та наслідування вимог Росії. 

Натомість в ЄС готують інший варіант мирного плану, який протистоятиме пропозиціям від Трампа. 

Президент України Володимир Зеленський уже затвердив делегацію, яка займатиметься переговорами із міжнародними партнерами щодо миру. 

Відомо, що відучора, 23 листопада, у Женеві стартували переговори між українською та американською делегацією стосовно мирного плану від Дональда Трампа.

переговори Дональд Трамп війна в Україні мирний план мирні переговори
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
