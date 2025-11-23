Переговори у Женеві — Україна і США почали обговорення мирного плану

Українська делегація на переговорах у Женеві. Фото: Reuters

У Женеві, Швейцарія, розпочався основний раунд переговорів щодо мирного плану, запропонованого президентом США Дональдом Трампом. Українська та американська делегація почали обговорення пунктів угоди.

Про це повідомляє Reuters.

Україна та США розпочали переговори у Женеві

Зустріч делегацій відбулися у закритому форматі. Під час переговорів представники України та США обговорили мирний план Трампа та внести в нього ключові правки.

Невідомий представник США в коментарі Reuters зазначив, що переговори між сторонами пройшли "продуктивно та навіть принесли результати в окремих напрямках".

Американська та українська делегації в Женеві. Фото: Reuters

Раніше секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що оновлена версія документа перебуває на фінальному узгодженні та вже включає більшість ключових вимог України.

Крім того, сьогодні українська делегація мала низку важливих зустрічей щодо подальших кроків для досягнення миру. Президент України Володимир Зеленський повідомив про перші результати переговорів із партнерами.