Переговоры в Женеве - Украина и США начали обсуждение мирного плана

В Женеве начался основной раунд переговоров по миру
В Женеве, Швейцария, начался основной раунд переговоров по мирному плану, предложенному президентом США Дональдом Трампом. Украинская и американская делегация начали обсуждение пунктов соглашения.
Об этом сообщает Reuters.
Украина и США начали переговоры в Женеве
Встреча делегаций состоялись в закрытом формате. Во время переговоров представители Украины и США обсудили мирный план Трампа и внести в него ключевые правки.
Неизвестный представитель США в комментарии Reuters отметил, что переговоры между сторонами прошли "продуктивно и даже принесли результаты в отдельных направлениях".
Ранее секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что обновленная версия документа находится на финальном согласовании и уже включает большинство ключевых требований Украины.
Кроме того, сегодня украинская делегация имела ряд важных встреч относительно дальнейших шагов для достижения мира. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров с партнерами.
