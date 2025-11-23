Видео
Главная Новости дня В Женеве начался основной раунд переговоров по миру

В Женеве начался основной раунд переговоров по миру

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 18:10
обновлено: 18:45
Переговоры в Женеве - Украина и США начали обсуждение мирного плана
Украинская делегация на переговорах в Женеве. Фото: Reuters

В Женеве, Швейцария, начался основной раунд переговоров по мирному плану, предложенному президентом США Дональдом Трампом. Украинская и американская делегация начали обсуждение пунктов соглашения.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Украина и США начали переговоры в Женеве

Встреча делегаций состоялись в закрытом формате. Во время переговоров представители Украины и США обсудили мирный план Трампа и внести в него ключевые правки.

Неизвестный представитель США в комментарии Reuters отметил, что переговоры между сторонами прошли "продуктивно и даже принесли результаты в отдельных направлениях".

Переговори України і США у Женеві
Американская и украинская делегации в Женеве. Фото: Reuters

Ранее секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что обновленная версия документа находится на финальном согласовании и уже включает большинство ключевых требований Украины.

Кроме того, сегодня украинская делегация имела ряд важных встреч относительно дальнейших шагов для достижения мира. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров с партнерами.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
