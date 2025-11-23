Видео
Видео

В Женеве согласовывают текст мирного плана — Умеров про детали

В Женеве согласовывают текст мирного плана — Умеров про детали

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 18:07
обновлено: 18:44
Умеров в Женеве озвучил детали текущей редакции мирного плана
Рустем Умеров. Фото: Умеров/Telegram

Украинская делегация продолжает согласование обновленной редакции мирного плана во время переговоров в Женеве, где документ приближается к финальному виду. Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что большинство ключевых украинских позиций уже заложены в текст, а сотрудничество с Соединенными Штатами позволяет двигаться вперед в совместном процессе.

Об этом секретарь СНБО, член делегации Украины на мирных переговорах Рустем Умеров сообщил в официальном Telegram-канале в воскресенье, 23 ноября.

Читайте также:

Что известно о согласовании документа в Женеве

Умеров отметил, что текущая версия документа находится на этапе финального согласования, и в ней уже учтено большинство позиций, которые Украина считает принципиальными. Он подчеркнул, что украинская сторона высоко оценивает конструктивный диалог с Соединенными Штатами, поскольку такое взаимодействие помогает быстрее продвигаться в рамках совместной работы над планом.

У Женеві узгоджують текст мирного плану — Умєров розкрив деталі - фото 1
Сообщение Умерова в Telegram. Фото: скриншот

"Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами и их внимательное отношение к нашим замечаниям — это позволяет двигаться вперед в совместном процессе. Ожидаем дальнейшего прогресса в течение сегодняшнего дня", — отметил Умеров.

Секретарь СНБО подчеркнул, что надеется на то, что в течение дня удастся продвинуться еще дальше на пути формирования финального текста мирного соглашения на переговорах в Швейцарии.

Напомним, что секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что страной, где планируется провести переговоры по мирному соглашению, станет Швейцария.

Ранее мы также информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский очертил первые результаты работы украинской делегации в Женеве.

США Швейцария война в Украине мирный план Рустем Умеров
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
