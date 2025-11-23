Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Женеві узгоджують текст мирного плану — Умєров розкрив деталі

У Женеві узгоджують текст мирного плану — Умєров розкрив деталі

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 18:07
Оновлено: 18:44
Умєров у Женеві озвучив деталі поточної редакції мирного плану
Рустем Умєров. Фото: Умєров/Telegram

Українська делегація продовжує узгодження оновленої редакції мирного плану під час переговорів у Женеві, де документ наближається до фінального вигляду. Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що більшість ключових українських позицій вже закладена у текст, а співпраця зі Сполученими Штатами дозволяє рухатися вперед у спільному процесі.

Про це секретар РНБО, член делегації України на мирних переговорах Рустем Умєров повідомив в офіційному Telegram-каналі у неділю, 23 листопада.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про узгодження документа у Женеві

Умєров зазначив, що поточна версія документа перебуває на етапі фінального погодження і в ній уже враховано більшість позицій, які Україна вважає принциповими. Він підкреслив, що українська сторона високо оцінює конструктивний діалог зі Сполученими Штатами, оскільки така взаємодія допомагає швидше просуватися в рамках спільної роботи над планом.

У Женеві узгоджують текст мирного плану — Умєров розкрив деталі - фото 1
Допис Умєрова у Telegram. Фото: скриншот

"Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до наших зауважень — це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі. Очікуємо на подальший прогрес упродовж сьогоднішнього дня", — зазначив Умєров.

Секретар РНБО наголосив, що сподівається на те, що протягом дня вдасться просунутися ще далі на шляху формування фінального тексту мирної угоди на переговорах у Швейцарії.

Нагадаємо, що секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що країною, де планується провести переговори щодо мирної угоди, стане Швейцарія.

Раніше ми також інформували, що Президент України Володимир Зеленський окреслив перші результати роботи української делегації в Женеві.

США Швейцарія війна в Україні мирний план Рустем Умєров
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації