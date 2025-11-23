Умєров у Женеві озвучив деталі поточної редакції мирного плану

Рустем Умєров. Фото: Умєров/Telegram

Українська делегація продовжує узгодження оновленої редакції мирного плану під час переговорів у Женеві, де документ наближається до фінального вигляду. Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що більшість ключових українських позицій вже закладена у текст, а співпраця зі Сполученими Штатами дозволяє рухатися вперед у спільному процесі.

Про це секретар РНБО, член делегації України на мирних переговорах Рустем Умєров повідомив в офіційному Telegram-каналі у неділю, 23 листопада.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про узгодження документа у Женеві

Умєров зазначив, що поточна версія документа перебуває на етапі фінального погодження і в ній уже враховано більшість позицій, які Україна вважає принциповими. Він підкреслив, що українська сторона високо оцінює конструктивний діалог зі Сполученими Штатами, оскільки така взаємодія допомагає швидше просуватися в рамках спільної роботи над планом.

Допис Умєрова у Telegram. Фото: скриншот

"Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до наших зауважень — це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі. Очікуємо на подальший прогрес упродовж сьогоднішнього дня", — зазначив Умєров.

Секретар РНБО наголосив, що сподівається на те, що протягом дня вдасться просунутися ще далі на шляху формування фінального тексту мирної угоди на переговорах у Швейцарії.

Нагадаємо, що секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що країною, де планується провести переговори щодо мирної угоди, стане Швейцарія.

Раніше ми також інформували, що Президент України Володимир Зеленський окреслив перші результати роботи української делегації в Женеві.