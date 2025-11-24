Видео
Трамп намекнул на возможный прогресс в переговорах по Украине

Трамп намекнул на возможный прогресс в переговорах по Украине

Дата публикации 24 ноября 2025 13:56
обновлено: 13:55
Трамп заговорил о потенциальном прорыве в переговорах
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Президент США Дональд Трамп привлек внимание заявлением о возможных положительных сдвигах в переговорах по прекращению войны в Украине. По его словам, в диалоге между Киевом и Москвой может вырисовываться прогресс.

Об этом Дональд Трамп высказался на платформе Truth Social.

В публикации Трамп предположил, что ситуация вокруг переговоров может развиваться в позитивном ключе, но подчеркнул, что стоит ждать практических доказательств.

Он добавил, что определенные "хорошие новости" могут появиться в ближайшее время, завершив сообщение традиционным обращением к американцам с пожеланием благословения стране.

Сообщение Дональда Трампа. Фото: скриншот

"Неужели действительно возможно, что в мирных переговорах между Россией и Украиной достигнут большой прогресс? Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может произойти. Боже, благослови Америмку! " — эмоционально написал Дональд Трамп.

Напомним, Дональд Трамп презентовал мирный план для Украины, который предусматривает несколько десятков пунктов. Его резко раскритиковали за отсутствие гарантий и преимуществ для Украины и подражание требованиям России.

Зато в ЕС готовят другой вариант мирного плана, который будет противостоять предложениям от Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский уже утвердил делегацию, которая будет заниматься переговорами с международными партнерами по миру.

Известно, что со вчерашнего дня, 23 ноября, в Женеве стартовали переговоры между украинской и американской делегацией относительно мирного плана от Дональда Трампа.

переговоры Дональд Трамп война в Украине мирный план мирные переговоры
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
