Україна
Головна Новини дня Мирного плану з 28 пунктів більше не існує — що змінили

Мирного плану з 28 пунктів більше не існує — що змінили

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 18:30
Оновлено: 18:30
Мирний план США скоротили та змінили — радник голови ОП Олександр Бевз
Фото ілюстративне: Сергій Кіслиця/Telegram

Американський мирний план, який спочатку складався з 28 пунктів, зазнав суттєвого скорочення та зміни після переговорів із українською делегацією у Женеві. За оцінкою учасників зустрічі, більшість українських зауважень було враховано, а документ наблизився до нової редакції.

Про це повідомили радник голови Офісу Президента Олександр Бевз та видання The Financial Times.

Читайте також:

Що відомо про зміни в мирному плані

Олександр Бевз заявив, що під час перемовин у Женеві американська сторона врахувала всі запропоновані Україною зауваження до мирного плану та суттєво змінила його зміст. За його словами, документ у початковій редакції фактично перестав існувати, оскільки частину положень вилучили, а інші переписали або уточнили. Він також зазначив, що навколо переговорів виникло значно більше чуток і припущень, ніж реальних фактів.

Мирного плану з 28 пунктів більше не існує — що змінили - фото 1
Допис Бевза у Telegram. Фото: скриншот

"Продовжуємо працювати з Сергієм Кислицею дорогою додому. Коротко про результати: дуже конструктивні переговори зі Сполученими Штатами у Женеві. Зі слів Марка Рубіо — "найбільш продуктивна" зустріч з Україною за нової адміністрації. Україна обговорила з США кожен пункт запропонованого плану. Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує", — написав Бевз.

За його словами, кожне зауваження української сторони отримало реакцію від американських партнерів. Остаточні рішення щодо найскладніших положень ухвалюватимуть на рівні президентів. Сама ж зустріч відбулася в конструктивному й робочому форматі, зазначив радник голови ОП.

Водночас джерела The Financial Times повідомили, що результатом перемовин стало скорочення документа з 28 до 19 пунктів, хоча зміст вилучених елементів поки не розкривається. За інформацією видання, європейські лідери напередодні обговорень висловлювали занепокоєння щодо можливого зняття антиросійських санкцій та порядку використання заморожених активів РФ.

Що відомо про мирний план США

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив створення мирного плану з 28 пунктів, створеного його командою — документа, який має покласти край російській агресії.

Раніше ми також інформували, що Президент України Володимир Зеленський описав хід узгодження пунктів цього мирного плану, наголошуючи, що Україна продовжує щільну координацію зі США та європейськими партнерами.

Також варто нагадати, що Володимир Зеленський озвучив перші результати роботи української делегації в Женеві, над цим мирним планом — він може бути адаптований так, щоб врахувати українське бачення завершення війни.

До того ж відомо, що президент Зеленський підсумовував перший етап перемовин щодо мирної угоди, підкресливши: Україна продовжує узгоджувати документ з США

Внаслідок цього ринки вже демонстрували різку реакцію на перші повідомлення про мирний план Дональда Трампа, які одразу вплинули на динаміку цін на нафту.

Нарешті, президент Володимир Зеленський підкресливав: Україна домагається того, щоб у мирний план були включені звільнення всіх полонених і повернення викрадених Росією дітей.

Офіс президента США переговори мирний план мирні переговори
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
