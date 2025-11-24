Мирний план США скоротили та змінили — радник голови ОП Олександр Бевз

Фото ілюстративне: Сергій Кіслиця/Telegram

Американський мирний план, який спочатку складався з 28 пунктів, зазнав суттєвого скорочення та зміни після переговорів із українською делегацією у Женеві. За оцінкою учасників зустрічі, більшість українських зауважень було враховано, а документ наблизився до нової редакції.

Про це повідомили радник голови Офісу Президента Олександр Бевз та видання The Financial Times.

Олександр Бевз заявив, що під час перемовин у Женеві американська сторона врахувала всі запропоновані Україною зауваження до мирного плану та суттєво змінила його зміст. За його словами, документ у початковій редакції фактично перестав існувати, оскільки частину положень вилучили, а інші переписали або уточнили. Він також зазначив, що навколо переговорів виникло значно більше чуток і припущень, ніж реальних фактів.

Допис Бевза у Telegram. Фото: скриншот

"Продовжуємо працювати з Сергієм Кислицею дорогою додому. Коротко про результати: дуже конструктивні переговори зі Сполученими Штатами у Женеві. Зі слів Марка Рубіо — "найбільш продуктивна" зустріч з Україною за нової адміністрації. Україна обговорила з США кожен пункт запропонованого плану. Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує", — написав Бевз.

За його словами, кожне зауваження української сторони отримало реакцію від американських партнерів. Остаточні рішення щодо найскладніших положень ухвалюватимуть на рівні президентів. Сама ж зустріч відбулася в конструктивному й робочому форматі, зазначив радник голови ОП.

Водночас джерела The Financial Times повідомили, що результатом перемовин стало скорочення документа з 28 до 19 пунктів, хоча зміст вилучених елементів поки не розкривається. За інформацією видання, європейські лідери напередодні обговорень висловлювали занепокоєння щодо можливого зняття антиросійських санкцій та порядку використання заморожених активів РФ.

