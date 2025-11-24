Мирний план — чи передбачає він звільнення полонених та повернення викрадених дітей

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Україна разом із США опрацьовує кроки для звільнення всіх полонених і повернення викрадених дітей. Це будуть намагатися включити у мирний план.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу на IV Парламентському саміті Кримської платформи у Стокгольмі у понеділок, 24 листопада.

Реклама

Читайте також:

Зеленський анонсував плани щодо звільнення полонених

"По тих кроках, які ми координуємо розом із США. Ми стараємось, щоб були надзвичайно чутливі пункти, включно з визволенням всіх українських полонених за формулою "всі на всіх" і повністю повернути всіх українських дітей, викрадених Росією. Але для того, щоб досягти миру, необхідно більше", — сказав він.

Президент наголосив, що небезпечно робити вигляд, ніби агресію можна просто ігнорувати.

"Ми й далі працюватимемо з нашими партнерами, особливо зі США, шукаючи компроміс, який посилить, а не послабить нас... Не будьте мовчазливими, не будьте пасивними спостерігачами історії — будьте її учасниками", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно стали відомі пункти мирного плану, який США пропонують Україні. У Європі вважають, що такі умови є неприйнятними та фактично рівнозначними вимозі до Києва погодитися на капітуляцію.

Тому європейські лідери підготували альтернативний мирний план.