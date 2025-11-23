Мирний план Європи для України оприлюднили в мережі — що включають 24 пункти

Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Європейські лідери підготували альтернативний мирний план щодо України, який суттєво відрізняється від пропозиції президента США Дональда Трампа. Документ із 24 пунктів значно більше враховує інтереси Києва та передбачає реальні гарантії безпеки.

Документ оприлюднило видання The Telegraph.

Європейський мирний план для України

Після припинення конфлікту будуть створені заходи для надійного миру та безпеки. Росія та Україна зобов'язуються дотримуватися припинення вогню у повітрі, на суші та на морі. Москва і Київ негайно починають переговори щодо моніторингу дотримання перемир'я третіми сторонами. Контроль за припиненням вогню здійснюватимуть союзники України під керівництвом США, переважно дистанційно з використанням супутників, БпЛА та інших технологій. Створюється механізм подання звітів про порушення режиму припинення вогню та обговорення заходів для виправлення ситуації. Росія поверне всіх викрадених українських дітей, процес контролюватимуть міжнародні партнери. Москва і Київ здійснюють обмін військовополоненими за формулою "всіх на всіх", а також Росія звільняє всіх цивільних осіб, що перебувають під вартою. Територіальні переговори відбуватимуться за поточною лінією бойового зіткнення. Після досягнення стабільного припинення вогню обидві сторони здійснюють гуманітарну допомогу, включно з пересуванням членів сімей через лінію фронту. Підтверджується суверенітет України, жодних примусових умов щодо нейтрального статусу немає. Україна отримує юридично підкріплені гарантії безпеки, включно зі США, за аналогією зі Статтею 5 Уставу НАТО. На ЗСУ та оборонну промисловість України не накладаються жодні обмеження. Гарантами безпеки Києва виступає група європейських країн та інших зацікавлених держав, Україна має право розміщувати на своїй території сили союзників. Вступ України до НАТО можливий за згодою всіх членів Альянсу. Україна вступає до Європейського Союзу. Україна готова залишатися без’ядерною державою та дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯО). Територіальні питання обговорюються з Росією і вирішуються після повного припинення вогню. Після погодження територіальних питань Росія та Україна зобов’язуються не змінювати їх силою. Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС за участі США та над Каховською ГЕС, буде створено механізм передавання контролю. Київ отримує безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою. Київ та його партнери здійснюють економічне співробітництво без обмежень. Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію, включно з використанням російських активів, які залишатимуться замороженими до відшкодування збитків. Санкції проти Росії можуть поступово пом’якшуватися після досягнення стабільного миру та автоматично відновлюватися у разі порушення мирного договору. Початок переговорів щодо європейської безпеки за участю всіх держав ОБСЄ.

Різниця між планом Європи та США

Альтернативний європейський план завершення війни в Україні, отриманий The Telegraph, суттєво відрізняється від 28-пунктної пропозиції адміністрації Трампа. Американський документ різко критикували за надмірні поступки Москві, зокрема передачу територій, скорочення української армії та заборону присутності військ НАТО в Україні.

Європейський план, навпаки, підтримує позицію Києва — не обмежує чисельність ЗСУ, не вимагає нейтрального статусу та залишає можливість вступу до НАТО за згодою Альянсу. Україна також зможе розміщувати "дружні сили" на своїй території.

Документ передбачає негайне припинення вогню під контролем США та європейських партнерів, юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, повернення контролю над Запорізькою АЕС і Каховською ГЕС та "вільний прохід" по Дніпру.

План містить положення про відновлення України та компенсацію збитків, зокрема за рахунок заморожених російських активів, а також поступове зняття санкцій із РФ лише за умови виконання домовленостей. За словами джерела The Telegraph, саме цей документ стане основою майбутніх переговорів.

"Цей план погоджували європейці та українці восени, коли стало відомо про роботу над альтернативним документом з боку Трампа. Зрозуміло, що це план, який Європа та Україна візьмуть до переговорів", — повідомив старший західний чиновник The Telegraph.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн окреслила умови миру для України, узгоджені з європейськими лідерами.

Крім того, у Женеві завершилися переговори України та США щодо мирного плану.