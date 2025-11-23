Яким бачить мирну угоду Євросоюз — заява Урсули фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн. Фото ілюстративне: Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила узгоджену позицію європейських лідерів щодо ключових положень мирного плану, який пропонують Сполучені Штати. За її словами, Європейський Союз наполягає на дотриманні принципів, що гарантують безпеку України та не допускають будь-яких поступок, які могли б створити ризики для майбутнього континенту.

Про це повідомила пресслужба Європейської комісії у неділю, 23 листопада.

Позиція ЄС щодо умов мирного врегулювання

Урсула фон дер Ляєн заявила, що держави Європейського Союзу узгодили перелік ключових вимог, які необхідно врахувати у будь-якому варіанті майбутнього мирного плану. Вона підкреслила, що європейські лідери категорично не приймають силових змін кордонів і виступають проти будь-яких обмежень, які можуть послабити обороноздатність України та створити умови для повторних атак.

"Україна повинна мати свободу та суверенне право обирати свою долю. Вона обрала європейську долю. Це починається з відбудови країни, її інтеграції в наш єдиний ринок та нашу оборонно-промислову базу, і, зрештою, приєднання до нашого Союзу" — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, фон дер Ляєн наголосила, що Євросоюз має відігравати провідну роль у формуванні основи тривалого миру, оскільки саме європейська інтеграція є стратегічним вибором України. Очільниця Єврокомісії також заявила, що Європа продовжить активну координацію з Україною, Сполученими Штатами та країнами Коаліції охочих для напрацювання узгодженого підходу до завершення війни.

Нагадаємо, що секретар РНБО Рустем Умєров наголосив: українська делегація у Женеві продовжує узгоджувати оновлену редакцію мирного плану і ключові позиції України враховані.

Раніше ми також інформували, що у Женеві стартував основний раунд переговорів щодо мирного плану, запропонованого президентом США Дональдом Трампом.