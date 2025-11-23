Каким видит мирное соглашение Евросоюз - заявление Урсулы фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото иллюстративное: Getty Images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила согласованную позицию европейских лидеров относительно ключевых положений мирного плана, который предлагают Соединенные Штаты. По ее словам, Европейский Союз настаивает на соблюдении принципов, гарантирующих безопасность Украины и не допускающих каких-либо уступок, которые могли бы создать риски для будущего континента.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии в воскресенье, 23 ноября.

Позиция ЕС относительно условий мирного урегулирования

Урсула фон дер Ляйен заявила, что государства Европейского Союза согласовали перечень ключевых требований, которые необходимо учесть в любом варианте будущего мирного плана. Она подчеркнула, что европейские лидеры категорически не принимают силовых изменений границ и выступают против любых ограничений, которые могут ослабить обороноспособность Украины и создать условия для повторных атак.

"Украина должна иметь свободу и суверенное право выбирать свою судьбу. Она выбрала европейскую судьбу. Это начинается с восстановления страны, ее интеграции в наш единый рынок и нашу оборонно-промышленную базу, и, наконец, присоединение к нашему Союзу", — отметила Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз должен играть ведущую роль в формировании основы прочного мира, поскольку именно европейская интеграция является стратегическим выбором Украины. Руководитель Еврокомиссии также заявила, что Европа продолжит активную координацию с Украиной, Соединенными Штатами и странами Коалиции желающих для выработки согласованного подхода к завершению войны.

Напомним, что секретарь СНБО Рустем Умеров отметил: украинская делегация в Женеве продолжает согласовывать обновленную редакцию мирного плана и ключевые позиции Украины учтены.

Ранее мы также информировали, что в Женеве стартовал основной раунд переговоров по мирному плану, предложенного президентом США Дональдом Трампом.