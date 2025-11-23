Мирный план Европы для Украины обнародовали в сети — что включают 24 пункта

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Европейские лидеры подготовили альтернативный мирный план по Украине, который существенно отличается от предложения президента США Дональда Трампа. Документ из 24 пунктов значительно больше учитывает интересы Киева и предусматривает реальные гарантии безопасности.

Документ обнародовало издание The Telegraph.

Европейский мирный план для Украины

После прекращения конфликта будут созданы меры для надежного мира и безопасности. Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в воздухе, на суше и на море. Москва и Киев немедленно начинают переговоры по мониторингу соблюдения перемирия третьими сторонами. Контроль за прекращением огня будут осуществлять союзники Украины под руководством США, преимущественно дистанционно с использованием спутников, БпЛА и других технологий. Создается механизм представления отчетов о нарушении режима прекращения огня и обсуждения мер по исправлению ситуации. Россия вернет всех похищенных украинских детей, процесс будут контролировать международные партнеры. Москва и Киев осуществляют обмен военнопленными по формуле "всех на всех", а также Россия освобождает всех гражданских лиц, находящихся под стражей. Территориальные переговоры будут проходить по текущей линии боевого соприкосновения. После достижения стабильного прекращения огня обе стороны осуществляют гуманитарную помощь, включая передвижение членов семей через линию фронта. Подтверждается суверенитет Украины, никаких принудительных условий относительно нейтрального статуса нет. Украина получает юридически подкрепленные гарантии безопасности, включая США, по аналогии со Статьей 5 Устава НАТО. На ВСУ и оборонную промышленность Украины не накладываются никакие ограничения. Гарантами безопасности Киева выступает группа европейских стран и других заинтересованных государств, Украина имеет право размещать на своей территории силы союзников. Вступление Украины в НАТО возможно с согласия всех членов Альянса. Украина вступает в Европейский Союз. Украина готова оставаться безъядерным государством и соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Территориальные вопросы обсуждаются с Россией и решаются после полного прекращения огня. После согласования территориальных вопросов Россия и Украина обязуются не менять их силой. Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС при участии США и над Каховской ГЭС, будет создан механизм передачи контроля. Киев получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой. Киев и его партнеры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, включая использование российских активов, которые будут оставаться замороженными до возмещения убытков. Санкции против России могут постепенно смягчаться после достижения стабильного мира и автоматически восстанавливаться в случае нарушения мирного договора. Начало переговоров по европейской безопасности с участием всех государств ОБСЕ.

Разница между планом Европы и США

Альтернативный европейский план завершения войны в Украине, полученный The Telegraph, существенно отличается от 28-пунктного предложения администрации Трампа. Американский документ резко критиковали за чрезмерные уступки Москве, в частности передачу территорий, сокращение украинской армии и запрет присутствия войск НАТО в Украине.

Европейский план, наоборот, поддерживает позицию Киева — не ограничивает численность ВСУ, не требует нейтрального статуса и оставляет возможность вступления в НАТО с согласия Альянса. Украина также сможет размещать "дружественные силы" на своей территории.

Документ предусматривает немедленное прекращение огня под контролем США и европейских партнеров, юридически обязывающие гарантии безопасности, возвращение контроля над Запорожской АЭС и Каховской ГЭС и "свободный проход" по Днепру.

План содержит положения о восстановлении Украины и компенсации убытков, в том числе за счет замороженных российских активов, а также постепенное снятие санкций с РФ только при условии выполнения договоренностей. По словам источника The Telegraph, именно этот документ станет основой будущих переговоров.

"Этот план согласовывали европейцы и украинцы осенью, когда стало известно о работе над альтернативным документом со стороны Трампа. Понятно, что это план, который Европа и Украина возьмут к переговорам", — сообщил старший западный чиновник The Telegraph.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен очертила условия мира для Украины, согласованные с европейскими лидерами.

Кроме того, в Женеве завершились переговоры Украины и США по мирному плану.