Мирный план Европы для Украины обнародовали в сети — что включают 24 пункта

Европа предложила свой мирный план для Украины — The Telegraph
Европейские лидеры подготовили альтернативный мирный план по Украине, который существенно отличается от предложения президента США Дональда Трампа. Документ из 24 пунктов значительно больше учитывает интересы Киева и предусматривает реальные гарантии безопасности.
Документ обнародовало издание The Telegraph.
Европейский мирный план для Украины
- После прекращения конфликта будут созданы меры для надежного мира и безопасности.
- Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в воздухе, на суше и на море.
- Москва и Киев немедленно начинают переговоры по мониторингу соблюдения перемирия третьими сторонами.
- Контроль за прекращением огня будут осуществлять союзники Украины под руководством США, преимущественно дистанционно с использованием спутников, БпЛА и других технологий.
- Создается механизм представления отчетов о нарушении режима прекращения огня и обсуждения мер по исправлению ситуации.
- Россия вернет всех похищенных украинских детей, процесс будут контролировать международные партнеры.
- Москва и Киев осуществляют обмен военнопленными по формуле "всех на всех", а также Россия освобождает всех гражданских лиц, находящихся под стражей.
- Территориальные переговоры будут проходить по текущей линии боевого соприкосновения.
- После достижения стабильного прекращения огня обе стороны осуществляют гуманитарную помощь, включая передвижение членов семей через линию фронта.
- Подтверждается суверенитет Украины, никаких принудительных условий относительно нейтрального статуса нет.
- Украина получает юридически подкрепленные гарантии безопасности, включая США, по аналогии со Статьей 5 Устава НАТО.
- На ВСУ и оборонную промышленность Украины не накладываются никакие ограничения.
- Гарантами безопасности Киева выступает группа европейских стран и других заинтересованных государств, Украина имеет право размещать на своей территории силы союзников.
- Вступление Украины в НАТО возможно с согласия всех членов Альянса.
- Украина вступает в Европейский Союз.
- Украина готова оставаться безъядерным государством и соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
- Территориальные вопросы обсуждаются с Россией и решаются после полного прекращения огня.
- После согласования территориальных вопросов Россия и Украина обязуются не менять их силой.
- Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС при участии США и над Каховской ГЭС, будет создан механизм передачи контроля.
- Киев получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.
- Киев и его партнеры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений.
- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, включая использование российских активов, которые будут оставаться замороженными до возмещения убытков.
- Санкции против России могут постепенно смягчаться после достижения стабильного мира и автоматически восстанавливаться в случае нарушения мирного договора.
- Начало переговоров по европейской безопасности с участием всех государств ОБСЕ.
Разница между планом Европы и США
Альтернативный европейский план завершения войны в Украине, полученный The Telegraph, существенно отличается от 28-пунктного предложения администрации Трампа. Американский документ резко критиковали за чрезмерные уступки Москве, в частности передачу территорий, сокращение украинской армии и запрет присутствия войск НАТО в Украине.
Европейский план, наоборот, поддерживает позицию Киева — не ограничивает численность ВСУ, не требует нейтрального статуса и оставляет возможность вступления в НАТО с согласия Альянса. Украина также сможет размещать "дружественные силы" на своей территории.
Документ предусматривает немедленное прекращение огня под контролем США и европейских партнеров, юридически обязывающие гарантии безопасности, возвращение контроля над Запорожской АЭС и Каховской ГЭС и "свободный проход" по Днепру.
План содержит положения о восстановлении Украины и компенсации убытков, в том числе за счет замороженных российских активов, а также постепенное снятие санкций с РФ только при условии выполнения договоренностей. По словам источника The Telegraph, именно этот документ станет основой будущих переговоров.
"Этот план согласовывали европейцы и украинцы осенью, когда стало известно о работе над альтернативным документом со стороны Трампа. Понятно, что это план, который Европа и Украина возьмут к переговорам", — сообщил старший западный чиновник The Telegraph.
