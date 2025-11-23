Переговоры США и Украины в Женеве завершились

Андрей Ермак и Марко Рубио. Фото: Андрей Ермак/Telegram

В Женеве завершился очередной раунд переговоров между делегациями США и Украины, во время которых стороны согласовывали дальнейшие шаги по формированию обновленной редакции мирного плана. Американский госсекретарь Марк Рубио подчеркнул, что эта встреча стала важным этапом в формировании совместного видения будущего окончания войны.

Об этом руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил в официальном Telegram-канале в воскресенье, 23 ноября.

Переговоры по мирному плану в Женеве завершились

Переговоры между Украиной и Соединенными Штатами в Женеве завершились, и, по словам госсекретаря Марко Рубио, американская сторона уже работает над внесением отдельных корректив в мирный план, поскольку сегодняшние встречи стали одними из самых результативных и важных в этом процессе. Рубио отметил, что стороны имеют сформированный качественный рабочий документ, созданный на основе предложений всех вовлеченных участников, и во время нынешней сессии удалось детально пройтись по ряду пунктов, достигнув ощутимого прогресса.

"У нас есть очень хороший рабочий продукт, который уже был построен на основе вкладов всех соответствующих сторон, вовлеченных здесь, и мы смогли рассмотреть некоторые из этих пунктов сейчас, пункт за пунктом. И я думаю, что мы достигли хорошего прогресса", — отметил Рубио.

Он добавил, что команды продолжат совместную работу и позже представят обновленные детали. О завершении переговоров сообщил и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, отметив, что сегодняшняя встреча с представителями США состоялась в конструктивной атмосфере и стала предпосылкой для дальнейшего движения к справедливому и устойчивому миру.

Сообщение Ермака в Telegram. Фото: скриншот

"Украинский народ как никто заслуживает этого мира и стремится к нему. Искренне благодарим наших больших друзей — Соединенные Штаты, лично Президента Трампа и его команду — за преданность делу мира", — подчеркнул Ермак.

По его словам, в дальнейшем команды перейдут к работе над деталями, привлекая европейских партнеров для укрепления общей позиции.

Напомним, что секретарь СНБО Рустем Умеров раскрыл детали работы над текстом мирного плана в Женеве, который приближается к финальному виду и может определить следующий этап переговоров.

Ранее мы также информировали, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила согласованную позицию европейских лидеров относительно американского мирного плана.