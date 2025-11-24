Білий дім заявив, що поточний проєкт мирного плану відображає інтереси України

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Україна на переговорах зі США в Женеві заявила, що поточний мирний план Трампа щодо припинення війни "відображає інтереси" нацбезпеки країни. Йдеться про проєкт, до якого було "внесено зміни та уточнення" за підсумками переговорів у Швейцарії між українськими, американськими та європейськими представниками.

Про це заявили в Білому домі, пише CNN.

Що говорить Україна після правок плану Трампа

Як пише CNN, проєкт плану з 28 пунктів зазнав критики за те, що він сприяв Росії. Однак Білий дім цієї ночі заявив, що ключові питання, які викликали занепокоєння України, були "ретельно розглянуті" і "сьогоднішній день ознаменував сьогодні значний крок уперед".

"Українська делегація підтвердила, що всі її основні питання - гарантії безпеки, довгостроковий економічний розвиток, захист інфраструктури, свобода судноплавства і політичний суверенітет - були детально розглянуті під час зустрічі", — ідеться в заяві.

Нагадаємо, що 23 листопада в Женеві відбулися переговори між США, Україною та Європою, щоб доопрацювати мирний план Трампа і зробити його більш вигідним для Києва.

За підсумками зустрічі держсекретар США Марко Рубіо назвав її найрезультативнішою за весь час, а також підтвердив, що Вашингтон вносить зміни до мирного плану.

Крім того, США і Україна опублікували спільну заяву, в якій сказано, що будь-яка майбутня мирна угода має поважати суверенітет країни. За підсумками зустрічі сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ.