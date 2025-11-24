Відео
Найрезультативніші — Рубіо про підсумки переговорів у Женеві

Найрезультативніші — Рубіо про підсумки переговорів у Женеві

Дата публікації: 24 листопада 2025 00:18
Оновлено: 00:36
Рубіо заявив, що переговори в Женеві були найрезультативнішими
Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори в Женеві щодо мирного плану Трампа стали найрезультативнішими за весь час. За його словами, обидві сторони досягли величезного успіху.

Про це повідомляє Sky News. 

Що сказав Рубіо про переговори в Женеві

"Є кілька питань, над якими нам потрібно продовжувати працювати, але я думаю, що звіт сьогодні показує, що сьогоднішній день був вартий зусиль. Це, мабуть, був найпродуктивніший день з цього питання, можливо, за весь час нашої взаємодії, але точно за довгий час", — сказав Рубіо журналістам.

Він додав, що результати переговорів ще рано розкривати, оскільки вони ще тривають. При цьому держсекретар налаштований оптимістично і вважає, що вдасться щось зробити, оскільки було досягнуто прогресу.

Водночас Рубіо не обіцяє вкластися до 27 листопада — термін, який президент США Дональд Трамп дав Україні на згоду. Держсекретар сподівається досягти незабаром угоди.

"Нам просто потрібно більше часу, ніж є сьогодні. Я щиро вірю, що ми доб'ємося свого... Я думаю, ми всі усвідомлюємо, що частиною остаточного завершення цієї війни буде те, щоб Україна почувалася в безпеці, і щоб на неї більше ніколи не було вторгнення або нападу", — пояснив чиновник.

Крім того, Рубіо повідомив, що він поспілкувався з Дональдом Трампом, який залишився задоволений мирним процесом.

Зміна мирного плану США

Нагадаємо, нещодавно США представили новий мирний план щодо завершення війни в Україні. Однак він мав низку спірних моментів, серед яких відхід з Донбасу, скорочення армії і не тільки.

На тлі цього 23 листопада в Женеві (Швейцарія) відбулися переговори між США, Україною та Європою, щоб доопрацювати план і зробити його більш вигідним для Києва.

Секретар РНБО Рустем Умеров у себе в соцмережах писав, що в поточній редакції план Трампа вже відображає більшість українських пріоритетів.

Крім того, держсекретар США Марко Рубіо публічно заявив, що Вашингтон вносить зміни в документ.

Зазначимо, що ввечері 23 листопада президент Володимир Зеленський записав відеозвернення. У ньому він сказав, що українська сторона ретельно аналізує всі можливі кроки, щоб досягти миру, і очікує продовження переговорів протягом ночі.

До слова, видання The Telegraph уже опублікувало альтернативний план, який підготувала Європа. Документ складається з 24 пунктів і має і більше враховує інтереси Києва та реальні гарантії безпеки.

Автор:
Ткач Едуард
Автор:
Ткач Едуард
