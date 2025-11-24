Видео
Самые результативные — Рубио об итогах переговоров в Женеве

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 00:18
обновлено: 00:36
Рубио заявил, что переговоры в Женеве были самыми результативными
Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры в Женеве по мирному плану Трампа стали самыми результативными за все время. По его словам, обе стороны добились огромного успеха.

Об этом сообщает Sky News.

Читайте также:

Что сказал Рубио о переговорах в Женеве

"Есть несколько вопросов, над "которыми нам нужно продолжать работать, но я думаю, что отчет сегодня показывает, что сегодняшний день стоил усилий. Это, пожалуй, был самый продуктивный день по этому вопросу, возможно, за все время нашего взаимодействия, но точно за долгое время", — сказал Рубио журналистам.

Он добавил, что результаты переговоров еще рано раскрывать, поскольку они еще продолжаются. При этом госсекретарь настроен оптимистично и считает, что удастся что-то сделать, так как был достигнут прогресс.

В то же время Рубио не обещает уложиться до 27 ноября — срок, который президент США Дональд Трамп дал Украине на согласие. Госсекретарь надеется достичь вскоре сделки.

"Нам просто нужно больше времени, чем есть сегодня. Я искренне верю, что мы добьемся своего... Я думаю, мы все осознаем, что частью окончательного завершения этой войны будет то, чтобы Украина чувствовала себя в безопасности, и чтобы на нее больше никогда не было вторжения или нападения", — пояснил чиновник.

Кроме того, Рубио сообщил, что он пообщался с Дональдом Трампом, который остался доволен мирным процессом.

Изменение мирного плана США

Напомним, недавно США представили новый мирный план по завершению войны в Украине. Однако он имел ряд спорных моментов, среди которых уход из Донбасса, сокращение армии и не только.

На фоне этого 23 ноября в Женеве (Швейцария) состоялись переговоры между США, Украиной и Европой, чтобы доработать план и сделать его более выгодным для Киева.

Секретарь СНБО Рустем Умеров у себя в соцсетях писал, что в текущей редакции план Трампа уже отражает большинство украинских приоритетов.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио публично заявил, что Вашингтон вносит изменения в документ.

Отметим, что вечером 23 ноября президент Владимир Зеленский записал видеообращение. В нем он сказал, что украинская сторона тщательно анализирует все возможные шаги, чтобы достичь мира, и ожидает продолжения переговоров в течение ночи.

К слову, издание The Telegraph уже опубликовало альтернативный план, который подготовила Европа. Документ состоит из 24 пунктов и имеет и больше учитывает интересы Киеве и реальные гарантии безопасности.

США Украина война в Украине мирный план мирные переговоры Марко Рубио
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
