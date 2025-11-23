Видео
Україна
Видео

Зеленский сообщил о ходе мирных переговоров в Женеве

Зеленский сообщил о ходе мирных переговоров в Женеве

Дата публикации 23 ноября 2025 21:50
обновлено: 21:50
Зеленский оценил прогресс переговоров в Женеве и работу делегации
срочный

Президент Владимир Зеленский рассказал об интенсивном дне переговоров и консультаций, во время которого украинская делегация в Женеве провела ряд встреч с американскими и европейскими представителями. Он отметил, что обсуждения продолжаются практически без перерывов, а внимание сосредоточено на шагах, которые должны привести к завершению войны.

Новость дополняется ...

Автор:
Руслан Кулешов
