Зеленский оценил прогресс переговоров в Женеве и работу делегации

Зеленский сообщил о ходе мирных переговоров в Женеве
Дата публикации 23 ноября 2025 21:50
обновлено: 21:50
срочный
Президент Владимир Зеленский рассказал об интенсивном дне переговоров и консультаций, во время которого украинская делегация в Женеве провела ряд встреч с американскими и европейскими представителями. Он отметил, что обсуждения продолжаются практически без перерывов, а внимание сосредоточено на шагах, которые должны привести к завершению войны.
