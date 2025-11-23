Зеленський оцінив прогрес переговорів у Женеві та роботу делегації

Зеленський повідомив про перебіг мирних переговорів у Женеві
Дата публікації: 23 листопада 2025 21:50
Оновлено: 21:50
Президент Володимир Зеленський розповів про інтенсивний день переговорів і консультацій, під час якого українська делегація у Женеві провела низку зустрічей з американськими та європейськими представниками. Він наголосив, що обговорення тривають практично без перерв, а увага зосереджена на кроках, які мають привести до завершення війни.
