Зеленський оцінив прогрес переговорів у Женеві та роботу делегації

термінова

Президент Володимир Зеленський розповів про інтенсивний день переговорів і консультацій, під час якого українська делегація у Женеві провела низку зустрічей з американськими та європейськими представниками. Він наголосив, що обговорення тривають практично без перерв, а увага зосереджена на кроках, які мають привести до завершення війни.

Новина доповнюється ...

Реклама