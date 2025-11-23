Володимир Зеленський подякував США за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує роботу над погодженням мирного плану США та наголосив на важливості кожного пункту документа для справедливого завершення війни. Глава держави підкреслив: мир має бути достойним та відповідати українським інтересам.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у неділю, 23 листопада.

Звернення Зеленського

Президент підкреслив, що Росія повністю відповідальна за розв’язання війни та її продовження, адже Путін веде бойові дії так, ніби людські життя не мають жодної цінності. Зеленський наголосив, що російські командири отримують дозволи на жорстокість, що призводить до масових втрат як на фронті, так і серед мирних жителів. Він підкреслив, що агресор викрадає українських дітей та намагається їх перевиховати, перетворюючи в майбутніх учасників війни.

Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто Президенту Трампу за допомогу, яка, починаючи з "джавелінів", рятує життя українців. Ми дякуємо всім у Європі, у Групі семи і Групі двадцяти, хто допомагає нам захищати життя. Важливо зберігати підтримку", — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що російські командири кидають у бій молодь, яка у 2014 році була ще школярами, та прагнуть затягнути війну, зберігаючи можливість для подальших нападів не лише на Україну. Він подякував Сполученим Штатам, Європі, країнам G7 та G20 за допомогу, яка дає Україні шанс захищати життя та стримувати агресію. Зеленський наголосив, що всі сторони мають пам’ятати головну мету — забезпечити гідний і надійний мир, який не дозволить Росії повернутися до війни в майбутньому.

Нагадаємо, що у Женеві завершився черговий раунд переговорів між делегаціями США та України щодо мирного плану — держсекретар Марко Рубіо повідомив про її деталі.

Раніше ми також інформували, що лідери ЄС підготували власний варіант мирного плану для України, який складається з 24 пунктів та суттєво відрізняється від пропозиції Дональда Трампа.