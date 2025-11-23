Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает работу над согласованием мирного плана США и подчеркнул важность каждого пункта документа для справедливого завершения войны. Глава государства подчеркнул: мир должен быть достойным и отвечать украинским интересам.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в воскресенье, 23 ноября.

Обращение Зеленского

Президент подчеркнул, что Россия полностью ответственна за развязывание войны и ее продолжение, ведь Путин ведет боевые действия так, будто человеческие жизни не имеют никакой ценности. Зеленский отметил, что российские командиры получают разрешения на жестокость, что приводит к массовым потерям как на фронте, так и среди мирных жителей. Он подчеркнул, что агрессор похищает украинских детей и пытается их перевоспитать, превращая в будущих участников войны.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично Президенту Трампу за помощь, которая, начиная с "джавелинов", спасает жизни украинцев. Мы благодарим всех в Европе, в Группе семи и Группе двадцати, кто помогает нам защищать жизни. Важно сохранять поддержку", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что российские командиры бросают в бой молодежь, которая в 2014 году была еще школьниками, и стремятся затянуть войну, сохраняя возможность для дальнейших нападений не только на Украину. Он поблагодарил Соединенные Штаты, Европу, страны G7 и G20 за помощь, которая дает Украине шанс защищать жизнь и сдерживать агрессию. Зеленский отметил, что все стороны должны помнить главную цель — обеспечить достойный и надежный мир, который не позволит России вернуться к войне в будущем.

Напомним, что в Женеве завершился очередной раунд переговоров между делегациями США и Украины по мирному плану — госсекретарь Марко Рубио сообщил о ее деталях.

Ранее мы также информировали, что лидеры ЕС подготовили собственный вариант мирного плана для Украины, который состоит из 24 пунктов и существенно отличается от предложения Дональда Трампа.