Другий раунд переговорів у Женеві щодо мирного плану розпочався

термінова

У Женеві після недовгої перерви розпочався другий раунд міжнародних переговорів, під час яких делегації України, США та європейських партнерів повернулися до роботи над узгодженням положень мирного плану. Сторони продовжують консультації у розширеному форматі, щоб просунутися в обговоренні рамок документу, який має стати основою для дипломатичного врегулювання.

Новина доповнюється ...

Реклама