Другий раунд переговорів у Женеві щодо мирного плану розпочався

У Женеві розпочався другий раунд переговорів щодо мирного плану
Дата публікації: 23 листопада 2025 21:35
Оновлено: 21:35
термінова
У Женеві після недовгої перерви розпочався другий раунд міжнародних переговорів, під час яких делегації України, США та європейських партнерів повернулися до роботи над узгодженням положень мирного плану. Сторони продовжують консультації у розширеному форматі, щоб просунутися в обговоренні рамок документу, який має стати основою для дипломатичного врегулювання.
