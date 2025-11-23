Второй раунд переговоров в Женеве по мирному плану начался

В Женеве начался второй раунд переговоров по мирному плану
Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 21:35
обновлено: 22:04
срочный
В Женеве после недолгого перерыва начался второй раунд международных переговоров, во время которых делегации Украины, США и европейских партнеров вернулись к работе над согласованием положений мирного плана. Стороны продолжают консультации в расширенном формате, чтобы продвинуться в обсуждении рамок документа, который должен стать основой для дипломатического урегулирования.
Новость дополняется ...
Реклама
Читайте также:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама