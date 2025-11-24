США та Україна заявили, що будь-яка майбутня угода має поважати суверенітет країни

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

США та Україна виступили зі спільною заявою за результатами зустрічі у Женеві 23 листопада. Обидві сторони домовилися, що будь-яка майбутня угода має поважати суверенітет країни.

Що сказали США та Україна після зустрічі у Женеві

Після зустрічі американської та української делегацій обидві сторони підкреслили, що переговори у Женеві щодо мирного плану США буде конструктивними та сповненими взаємної поваги.

"Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир", — йдеться у повідомленні.

За результатами зустрічі стороні підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру.

Також українська делегація ще раз висловила подяку США, і особисто президенту країни Дональду Трампу "за непохитну відданість та невтомні зусилля, спрямовані на завершення війни та збереження людських життів".

Сторони домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями, а також підтримувати тісний контакт із європейськими партнерами в ході подальшого просування процесу.

В обох заявах країн сказано, що остаточні рішення щодо рамкового документа будуть ухвалювати особисто президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп.

"Обидві сторони підтвердили готовність продовжити спільно працювати задля досягнення миру, який гарантуватиме Україні безпеку, стабільність і відновлення", — резюмується в обох заявах.

Коригування мирного плану США

Нагадаємо, днями США представили Україні новий мирний план щодо завершення війни. Як відомо, він складається з 28 пунктів.

Однак, судячи з витоків у ЗМІ, документ вимагав від України вийти з Донбасу, скоротити свою армію, відмовитися від далекобійного озброєння та вжити низку інших болючих заходів.

Європейська рада виступила в суботу із заявою, зазначивши, що американський план може бути основним для закінчення війни, але він вимагає істотних доопрацювань. Причому в ЗМІ була інформація, що його розробляли спецпредставник Трампа Стів Віткофф і російський посланець Кирило Дмитрієв.

На тлі розбіжностей щодо документа, на неділю в Женеві була призначена зустріч між представниками США, України та Європи, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для України.

В ході переговорного процесу секретар РНБО Рустем Умеров написав у себе в соцмережах, що в поточній редакції план Трампа вже відображає більшість українських пріоритетів.

Держсекретар США Марко Рубіо публічно підтвердив, що Вашингтон вносить до документа деякі зміни. Причому він підкреслив, що ці переговори були найрезультативнішими за весь час.

Також він розповів, що мирний план США має від 26 до 28 пунктів. І сторони працювали над тим, щоб спробувати скоротити кількість невирішених пунктів.

Також важливо пояснити, чому виник поспіх з редагуванням документа. Як відомо, Дональд Трамп поставив Україні ультиматум: погодитися на угоду до 27 листопада.

Додамо, що в ЗМІ вже з'явилася повна версія альтернативного мирного плану, який розробила Європа. Він зроблений за зразком плану США, включає 24 пункти, але більше враховує інтереси Києва.