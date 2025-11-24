Відео
Рубіо заявив про скорочення мирного плану США - про що йдеться

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 01:23
Оновлено: 01:41
Рубіо заявив, що мирний план США має від 26 до 28 пунктів
Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мирний план Вашингтона для України налічує від 26 до 28 пунктів. За його словами, під час переговорів у Женеві сторони працювали над тим, щоб скоротити кількість невирішених пунктів. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію "Суспільного".

Читайте також:

Що сказав Рубіо про скорочення плану США

"Ми прибули сюди сьогодні з однією метою, і мета полягала в тому, щоб узяти, ну, 28 пунктів або 26 пунктів, залежно від версії, тому що документ продовжував розвиватися, і спробувати скоротити кількість невирішених пунктів. І сьогодні ми цього домоглися дуже істотно", — заявив держсекретар.

Він додав, що тепер, як і будь-яка інша угода, її мають схвалити президенти обох країн. При цьому залишаються кілька питань, над якими потрібно продовжити роботу.

Також Рубіо розповів, як велася підготовка документа. За його словами, майже три тижні тому США розпочали роботу з базового документа, який презентували і опрацювали як з Україною, так і з РФ, враховуючи пропозиції кожної зі сторін.

Він зазначив, що оскільки робота над питанням війни ведеться вже 10 місяців, це дає змогу добре розуміти пріоритети, червоні лінії та важливі питання для обох сторін.

"Це дозволило нам створити базовий документ, який залишається робочим документом. Насправді, за останні 96 годин або навіть більше була дуже щільна взаємодія з українською стороною... Я вважаю, що сьогоднішній день був результативним. Це був дуже, дуже... мабуть, найпродуктивніший день, який у нас був із цього питання, а можливо, і за весь період нашої участі, але вже точно за дуже довгий час", — підкреслив Рубіо.

Нагадаємо, увечері 23 листопада президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення. У ньому він сказав, що українська сторона ретельно аналізує всі можливі кроки, щоб досягти миру, та очікує на продовження переговорів протягом ночі.

До слова, видання The Telegraph уже опублікувало альтернативний план, який підготувала Європа. Документ складається з 24 пунктів і більше враховує інтереси Києва та реальні гарантії безпеки.

США Україна війна в Україні мирний план мирні переговори Марко Рубіо
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
