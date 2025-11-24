Рубио заявил, что мирный план США имеет 26 до 28 пунктов

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мирный план Вашингтона для Украины насчитывает от 26 до 28 пунктов. По его словам, в ходе переговоров в Женеве стороны работали над тем, чтобы сократить количество нерешенных пунктов.

Что сказал Рубио о сокращении плана США

"Мы прибыли сюда сегодня с одной целью, и цель заключалась в том, чтобы взять, ну, 28 пунктов или 26 пунктов, в зависимости от версии, так как документ продолжал развиваться, и попытаться сократить количество нерешенных пунктов. И сегодня мы этого добились очень существенным образом", — заявил госсекретарь.

Он добавил, что теперь, как и любое другое соглашение, его должны одобрить президенты обеих стран. При этом остаются несколько вопросов, над которыми нужно продолжить работу.

Также Рубио рассказал, как велась подготовка документа. По его словам, почти три недели назад США начали работу с базового документа, который представили и проработали как с Украиной, так и с РФ, учитывая предложения каждой из сторон.

Он отметил, что поскольку работа над вопросом войны ведется уже 10 месяцев, это позволяет хорошо понимать приоритеты, красные линии и важные вопросы для обеих сторон.

"Это позволило нам создать базовый документ, который остается рабочим документом. На самом деле, за последние 96 часов или даже больше было очень плотное взаимодействие с украинской стороной... Я считаю, что сегодняшний день был результативным. Это был очень, очень… пожалуй, самый продуктивный день, который у нас был по этому вопросу, а возможно, и за весь период нашего участия, но уж точно за очень долгое время", — подчеркнул Рубио.

Напомним, вечером 23 ноября президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение. В нем он сказал, что украинская сторона тщательно анализирует все возможные шаги, чтобы достичь мира, и ожидает продолжения переговоров в течение ночи.

К слову, издание The Telegraph уже опубликовало альтернативный план, который подготовила Европа. Документ состоит из 24 пунктов и больше учитывает интересы Киеве и реальные гарантии безопасности.