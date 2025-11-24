Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рубио заявил о сокращении мирного плана США — о чем речь

Рубио заявил о сокращении мирного плана США — о чем речь

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 01:23
обновлено: 02:43
Рубио заявил, что мирный план США имеет 26 до 28 пунктов
Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мирный план Вашингтона для Украины насчитывает от 26 до 28 пунктов. По его словам, в ходе переговоров в Женеве стороны работали над тем, чтобы сократить количество нерешенных пунктов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию "Суспільного".

Реклама
Читайте также:

Что сказал Рубио о сокращении плана США

"Мы прибыли сюда сегодня с одной целью, и цель заключалась в том, чтобы взять, ну, 28 пунктов или 26 пунктов, в зависимости от версии, так как документ продолжал развиваться, и попытаться сократить количество нерешенных пунктов. И сегодня мы этого добились очень существенным образом", — заявил госсекретарь.

Он добавил, что теперь, как и любое другое соглашение, его должны одобрить президенты обеих стран. При этом остаются несколько вопросов, над которыми нужно продолжить работу.

Также Рубио рассказал, как велась подготовка документа. По его словам, почти три недели назад США начали работу с базового документа, который представили и проработали как с Украиной, так и с РФ, учитывая предложения каждой из сторон.

Он отметил, что поскольку работа над вопросом войны ведется уже 10 месяцев, это позволяет хорошо понимать приоритеты, красные линии и важные вопросы для обеих сторон.

"Это позволило нам создать базовый документ, который остается рабочим документом. На самом деле, за последние 96 часов или даже больше было очень плотное взаимодействие с украинской стороной... Я считаю, что сегодняшний день был результативным. Это был очень, очень… пожалуй, самый продуктивный день, который у нас был по этому вопросу, а возможно, и за весь период нашего участия, но уж точно за очень долгое время", — подчеркнул Рубио.

Напомним, вечером 23 ноября президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение. В нем он сказал, что украинская сторона тщательно анализирует все возможные шаги, чтобы достичь мира, и ожидает продолжения переговоров в течение ночи.

К слову, издание The Telegraph уже опубликовало альтернативный план, который подготовила Европа. Документ состоит из 24 пунктов и больше учитывает интересы Киеве и реальные гарантии безопасности.

США Украина война в Украине мирный план мирные переговоры Марко Рубио
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации