США и Украина заявили, что любое будущее соглашение должно уважать суверенитет страны

США и Украина выступили с совместным заявлением по результатам встречи в Женеве 23 ноября. Обе стороны договорились, что любое будущее соглашение должно уважать суверенитет страны.

Что сказали США и Украина после встречи в Женеве

После встречи американской и украинской делегаций обе стороны подчеркнули, что переговоры в Женеве по мирному плану США будут конструктивными и полными взаимного уважения.

"Обе стороны признали консультации крайне продуктивными. Обсуждения продемонстрировали существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов. Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир", — говорится в сообщении.

По результатам встречи стороне подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.

Также украинская делегация еще раз выразила благодарность США, и лично президенту страны Дональду Трампу "за непоколебимую преданность и неутомимые усилия, направленные на завершение войны и сохранение человеческих жизней".

Стороны договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями, а также поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами в ходе дальнейшего продвижения процесса.

В обоих заявлениях стран сказано, что окончательные решения по рамочному документу будут принимать лично президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп.

"Обе стороны подтвердили готовность продолжить совместно работать для достижения мира, который будет гарантировать Украине безопасность, стабильность и восстановление", — резюмируется в обоих заявлениях.

Корректировка мирного плана США

Напомним, на днях США представили Украине новый мирный план по завершению войны. Как известно, он состоит из 28 пунктов.

Однако, судя по утечкам в СМИ, документ требовал от Украины выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения и принять ряд других болезненных мер.

Европейский совет выступил в субботу с заявлением, отметив, что американский план может быть основным для окончания войны, но он требует существенных доработок. Причем в СМИ была информация, что его разрабатывали спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и российский посланник Кирилл Дмитриев.

На фоне разногласий по документу, на воскресенье в Женеве была назначена встреча между представителями США, Украины и Европы, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Украины.

В ходе переговорного процесса секретарь СНБО Рустем Умеров написал у себя в соцсетях, что в текущей редакции план Трампа уже отражает большинство украинских приоритетов.

Госсекретарь США Марко Рубио публично подтвердил, что Вашингтон вносит в документ некоторые изменения. Причем он подчеркнул, что эти переговоры были самыми результативными за все время.

Также он рассказал, что мирный план США имеет от 26 до 28 пунктов. И стороны работали над тем, чтобы попытаться сократить количество нерешенных пунктов.

Также важно объяснить, почему возникла спешка с редактированием документа. Как известно, Дональд Трамп поставил Украине ультиматум: согласиться на соглашение до 27 ноября.

Добавим, что в СМИ уже появилась полная версия альтернативного мирного плана, который разработала Европа. Он сделан по образцу плана США, включает 24 пункта, но больше учитывает интересы Киева.