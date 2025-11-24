Видео
Главная Новости дня Совместное заявление США и Украины после Женевы — полный текст

Совместное заявление США и Украины после Женевы — полный текст

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 02:13
обновлено: 02:29
США и Украина заявили, что любое будущее соглашение должно уважать суверенитет страны
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

США и Украина выступили с совместным заявлением по результатам встречи в Женеве 23 ноября. Обе стороны договорились, что любое будущее соглашение должно уважать суверенитет страны. 

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт президента Украины и Белого дома.

Что сказали США и Украина после встречи в Женеве

После встречи американской и украинской делегаций обе стороны подчеркнули, что переговоры в Женеве по мирному плану США будут конструктивными и полными взаимного уважения.

"Обе стороны признали консультации крайне продуктивными. Обсуждения продемонстрировали существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов. Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир", — говорится в сообщении.

По результатам встречи стороне подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.

Также украинская делегация еще раз выразила благодарность США, и лично президенту страны Дональду Трампу "за непоколебимую преданность и неутомимые усилия, направленные на завершение войны и сохранение человеческих жизней".

Стороны договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями, а также поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами в ходе дальнейшего продвижения процесса.

В обоих заявлениях стран сказано, что окончательные решения по рамочному документу будут принимать лично президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп.

"Обе стороны подтвердили готовность продолжить совместно работать для достижения мира, который будет гарантировать Украине безопасность, стабильность и восстановление", — резюмируется в обоих заявлениях.

Корректировка мирного плана США

Напомним, на днях США представили Украине новый мирный план по завершению войны. Как известно, он состоит из 28 пунктов.

Однако, судя по утечкам в СМИ, документ требовал от Украины выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения и принять ряд других болезненных мер.

Европейский совет выступил в субботу с заявлением, отметив, что американский план может быть основным для окончания войны, но он требует существенных доработок. Причем в СМИ была информация, что его разрабатывали спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и российский посланник Кирилл Дмитриев.

На фоне разногласий по документу, на воскресенье в Женеве была назначена встреча между представителями США, Украины и Европы, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Украины.

В ходе переговорного процесса секретарь СНБО Рустем Умеров написал у себя в соцсетях, что в текущей редакции план Трампа уже отражает большинство украинских приоритетов.

Госсекретарь США Марко Рубио публично подтвердил, что Вашингтон вносит в документ некоторые изменения. Причем он подчеркнул, что эти переговоры были самыми результативными за все время.

Также он рассказал, что мирный план США имеет от 26 до 28 пунктов. И стороны работали над тем, чтобы попытаться сократить количество нерешенных пунктов.

Также важно объяснить, почему возникла спешка с редактированием документа. Как известно, Дональд Трамп поставил Украине ультиматум: согласиться на соглашение до 27 ноября.

Добавим, что в СМИ уже появилась полная версия альтернативного мирного плана, который разработала Европа. Он сделан по образцу плана США, включает 24 пункта, но больше учитывает интересы Киева.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп Украина война в Украине мирный план
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
