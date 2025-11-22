Грэм обещает, что Трамп сохранит суверенность Украины — что заявил о мирном плане

Сенатор Линдси Грэм. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп, стремясь к миру в войне между Россией и Украиной, будет подталкивать обе стороны к переговорам. В конце концов Трамп обеспечит, чтобы Украина была свободным, суверенным государством с мощным потенциалом для защиты от будущей агрессии.

Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм на своей странице в социальной сети X.

Сообщение сенатора Линдси Грэма. Фото: Скриншот

Сенатор Грэм выразил уверенность в позиции Дональда Трампа по завершению войны, подчеркнув необходимость гарантировать Украине безопасное будущее, чтобы избежать дальнейшей агрессии со стороны других государств.

"Я уверен, что президент Трамп, стремясь к миру в войне между Россией и Украиной, сделает это, подталкивая обе стороны. Но в конце концов, он обеспечит, чтобы Украина была свободным, суверенным государством с сильной способностью защищаться от будущей агрессии", — заявил Линдси Грэм.

По его мнению, переговоры не должны привести к любому другому результату, поскольку цена, которую заплатила Украина, уже слишком высока.

"Слишком много было принесено в жертву, чтобы любые переговоры привели к любому другому результату. Мы все должны помнить, что за завершением этой войны пристально следим, и это не может побудить других к будущей агрессии", — отметил сенатор.

В завершение своего сообщения сенатор также подчеркнул необходимость возвращения домой всех украинских детей, похищенных Россией.

"В конце концов, еще раз помните, что украинских детей, похищенных путинской Россией, нужно безопасно вернуть домой", — написал Грэм.

Напомним, Трамп подтвердил, что в случае отказа Украины подписать мирный план, она может воевать дальше "изо всех сил". В то же время американский лидер добавил, что его мирный план — не окончательное предложение для Украины.

Также Трамп заявил, что Зеленский должен был принять соглашение два года назад. Он намекнул на возможное сокращение поддержки, если Киев откажется от предложенного соглашения.