Главная Новости дня Трамп сохранит суверенитет Украины — сенатор Грэм о мирном плане

Трамп сохранит суверенитет Украины — сенатор Грэм о мирном плане

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 23:34
обновлено: 23:46
Грэм обещает, что Трамп сохранит суверенность Украины — что заявил о мирном плане
Сенатор Линдси Грэм. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп, стремясь к миру в войне между Россией и Украиной, будет подталкивать обе стороны к переговорам. В конце концов Трамп обеспечит, чтобы Украина была свободным, суверенным государством с мощным потенциалом для защиты от будущей агрессии.

Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм на своей странице в социальной сети X.

Читайте также:

Условия для мира: "Слишком много принесено в жертву"

Трамп сохранит суверенитет Украины — сенатор Грэм о мирном плане - фото 1
Сообщение сенатора Линдси Грэма. Фото: Скриншот

Сенатор Грэм выразил уверенность в позиции Дональда Трампа по завершению войны, подчеркнув необходимость гарантировать Украине безопасное будущее, чтобы избежать дальнейшей агрессии со стороны других государств.

"Я уверен, что президент Трамп, стремясь к миру в войне между Россией и Украиной, сделает это, подталкивая обе стороны. Но в конце концов, он обеспечит, чтобы Украина была свободным, суверенным государством с сильной способностью защищаться от будущей агрессии", — заявил Линдси Грэм.

По его мнению, переговоры не должны привести к любому другому результату, поскольку цена, которую заплатила Украина, уже слишком высока.

"Слишком много было принесено в жертву, чтобы любые переговоры привели к любому другому результату. Мы все должны помнить, что за завершением этой войны пристально следим, и это не может побудить других к будущей агрессии", — отметил сенатор.

В завершение своего сообщения сенатор также подчеркнул необходимость возвращения домой всех украинских детей, похищенных Россией.

"В конце концов, еще раз помните, что украинских детей, похищенных путинской Россией, нужно безопасно вернуть домой", — написал Грэм.

Напомним, Трамп подтвердил, что в случае отказа Украины подписать мирный план, она может воевать дальше "изо всех сил". В то же время американский лидер добавил, что его мирный план — не окончательное предложение для Украины.

Также Трамп заявил, что Зеленский должен был принять соглашение два года назад. Он намекнул на возможное сокращение поддержки, если Киев откажется от предложенного соглашения.

Дональд Трамп война в Украине мирный план мирные переговоры Линдси Грэм
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
