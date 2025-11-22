Грем обіцяє, що Трамп збереже суверенність України — що заявив про мирний план

Сенатор Ліндсі Грем. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп, прагнучи миру у війні між Росією та Україною, підштовхуватиме обидві сторони до переговорів. Зрештою Трамп забезпечить, щоб Україна була вільною, суверенною державою з потужним потенціалом для захисту від майбутньої агресії.

Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем на своїй сторінці в соціальній мережі X.

Повідомлення сенатора Ліндсі Грема. Фото: Скриншот

Сенатор Грем висловив упевненість у позиції Дональда Трампа щодо завершення війни, наголосивши на необхідності гарантувати Україні безпечне майбутнє, аби уникнути подальшої агресії з боку інших держав.

"Я впевнений, що президент Трамп, прагнучи миру у війні між Росією та Україною, зробить це, підштовхуючи обидві сторони. Але зрештою, він забезпечить, щоб Україна була вільною, суверенною державою з сильною здатністю захищатися від майбутньої агресії", — заявив Ліндсі Грем.

На його думку, переговори не повинні призвести до будь-якого іншого результату, оскільки ціна, яку заплатила Україна, вже надто висока.

"Занадто багато було принесено в жертву, щоб будь-які переговори призвели до будь-якого іншого результату. Ми всі повинні пам’ятати, що за завершенням цієї війни пильно стежимо, і це не може спонукати інших до майбутньої агресії", — зазначив сенатор.

На завершення свого повідомлення сенатор також підкреслив необхідність повернення додому всіх українських дітей, викрадених Росією.

"Зрештою, ще раз пам’ятайте, що українських дітей, викрадених путінською Росією, потрібно безпечно повернути додому", — написав Грем.

Нагадаємо, Трамп підтвердив, що у випадку відмови України підписати мирний план, вона може воювати далі "щосили". Водночас американський лідер додав, що його мирний план — не остаточна пропозиція для України.

Також Трамп заявив, що Зеленський мав прийняти угоду два роки тому. Він натякнув на можливе скорочення підтримки, якщо Київ відмовиться від запропонованої угоди.