Текущий мирный план отвечает интересам Украины, — Белый дом

Дата публикации 24 ноября 2025 06:34
обновлено: 07:20
Белый дом заявил, что текущий проект мирного плана отражает интересы Украины
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Украина на переговорах с США в Женеве заявила, что текущий мирный план Трампа по прекращению войны "отражает интересы" нацбезопасности страны. Речь идет о проекте, в который были "внесены изменения и уточнения" по итогам переговоров в Швейцарии между украинскими, американскими и европейскими представителями.

Об этом заявили в Белом доме, пишет CNN.

Читайте также:

Что говорит Украина после правок плана Трампа

Как пишет CNN, проект плана из 28 пунктов подвергся критике за то, что он благоприятствовал России. Однако Белый дом этой ночью заявил, что ключевые вопросы, которые вызывали обеспокоенность Украины, были "тщательно рассмотрены" и "сегодняшний день ознаменовал сегодня значительный шаг вперед".

"Украинская делегация подтвердила, что все ее основные вопросы - гарантии безопасности, долгосрочное экономическое развитие, защита инфраструктуры, свобода судоходства и политический суверенитет — были подробно рассмотрены в ходе встречи", — сказано в заявлении.

Напомним, что 23 ноября в Женеве состоялись переговоры между США, Украиной и Европой, чтобы доработать мирный план Трампа и сделать его более выгодным для Киева.

По итогам встречи госсекретарь США Марко Рубио назвал ее самой результативной за все время, а также подтвердил, что Вашингтон вносит изменения в мирный план.

Кроме того, США и Украина опубликовали совместное заявление, в котором сказано, что любое будущее мирное соглашение должно уважать суверенитет страны. По итогам встречи стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
