Мирный план — предусматривает ли он освобождение пленных и возвращение похищенных детей

Украина вместе с США прорабатывает шаги для освобождения всех пленных и возвращения похищенных детей. Это будут пытаться включить в мирны план.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления на IV Парламентском саммите Крымской платформы в Стокгольме в понедельник, 24 ноября.

Зеленский анонсировал планы по освобождению пленных

"По тем шагам, которые мы координируем вместе с США. Мы стараемся, чтобы были чрезвычайно чувствительные пункты, включая освобождение всех украинских пленных по формуле "все на всех" и полностью вернуть всех украинских детей, похищенных Россией. Но для того, чтобы достичь мира, необходимо больше", — сказал он.

Президент подчеркнул, что опасно делать вид, будто агрессию можно просто игнорировать.

"Мы и дальше будем работать с нашими партнерами, особенно с США, ища компромисс, который усилит, а не ослабит нас... Не будьте молчаливыми, не будьте пассивными наблюдателями истории — будьте ее участниками", — добавил он.

Напомним, недавно стали известны пункты мирного плана, который США предлагают Украине. В Европе считают, что такие условия неприемлемы и фактически равнозначны требованию к Киеву согласиться на капитуляцию.

Поэтому европейские лидеры подготовили альтернативный мирный план.