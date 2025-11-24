Відео
Головна Новини дня Зараз ми у критичному моменті — Зеленський про мирний план США

Зараз ми у критичному моменті — Зеленський про мирний план США

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 11:57
Оновлено: 11:58
Зеленський зробив нову заяву про мирний план — що сказав
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський розповів про перебіг узгодження пунктів "мирного плану". Він зазначив, що зараз "критичний момент".

Про це Володимир Зеленський сказав під час відеозвернення до Четвертого парламентського саміту Кримської платформи у понеділок, 24 листопада.

Читайте також:

Зеленський про перебіг "мирного плану"

У понеділок, 24 листопада, під час відеозвернення до Четвертого парламентського саміту Кримської платформи Президент України Володимир Зеленський розповів, як просувається обговорення "мирного плану".

"Зараз ми у критичному моменті та тісно працюємо зі США і європейськими партнерами", — сказав український лідер.

Водночас він зазначив, що є "багато шуму у ЗМІ, багато політичного тиску". Але ключовим викликом, за словами президента, залишається позиція російського диктатора Путіна, який намагається зруйнувати принципи територіальної цілісності та суверенітету.

"Він хоче цього не лише від України — він хоче цього від усього світу. І це надзвичайно небезпечно", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що 23 листопада у Женеві відбувся ключовий раунд переговорів щодо "мирного плану" США.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав переговори в Женеві щодо "мирного плану" Трампа найрезультативнішими за весь час.

За результатами зустрічі сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру.

Стало відомо, чи відповідає інтересам України поточний "мирний план" Трампа.

Володимир Зеленський США володимир путін війна в Україні мирний план мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
