Зеленский сделал новое заявление о мирном плане — что сказал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе согласования пунктов "мирного плана". Он отметил, что сейчас "критический момент".

Об этом Владимир Зеленский сказал во время видеообращения к Четвертому парламентскому саммиту Крымской платформы в понедельник, 24 ноября.

Зеленский о ходе "мирного плана"

В понедельник, 24 ноября, во время видеообращения к Четвертому парламентскому саммиту Крымской платформы Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как продвигается обсуждение "мирного плана".

"Сейчас мы в критическом моменте и тесно работаем с США и европейскими партнерами", — сказал украинский лидер.

В то же время он отметил, что есть "много шума в СМИ, много политического давления". Но ключевым вызовом, по словам президента, остается позиция российского диктатора Путина, который пытается разрушить принципы территориальной целостности и суверенитета.

"Он хочет этого не только от Украины — он хочет этого от всего мира. И это чрезвычайно опасно", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 23 ноября в Женеве состоялся ключевой раунд переговоров по "мирному плану" США.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры в Женеве по "мирному плану" Трампа самыми результативными за все время.

По результатам встречи стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ о мире.

