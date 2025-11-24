Видео
Видео

Мирного плана из 28 пунктов больше не существует — что изменили

Дата публикации 24 ноября 2025 18:30
обновлено: 18:30
Мирный план США сократили и изменили - советник главы ОП Александр Бевз
Фото иллюстративное: Сергей Кислица/Telegram

Американский мирный план, который изначально состоял из 28 пунктов, претерпел существенное сокращение и изменения после переговоров с украинской делегацией в Женеве. По оценке участников встречи, большинство украинских замечаний было учтено, а документ приблизился к новой редакции.

Об этом сообщили советник главы Офиса Президента Александр Бевз и издание The Financial Times.

Читайте также:

Что известно об изменениях в мирном плане

Александр Бевз заявил, что во время переговоров в Женеве американская сторона учла все предложенные Украиной замечания к мирному плану и существенно изменила его содержание. По его словам, документ в первоначальной редакции фактически перестал существовать, поскольку часть положений изъяли, а другие переписали или уточнили. Он также отметил, что вокруг переговоров возникло значительно больше слухов и предположений, чем реальных фактов.

Мирного плану з 28 пунктів більше не існує — що змінили - фото 1
Сообщение Бевза в Telegram. Фото: скриншот

"Продолжаем работать с Сергеем Кислицей по дороге домой. Коротко о результатах: очень конструктивные переговоры с Соединенными Штатами в Женеве. По словам Марка Рубио — "наиболее продуктивная" встреча с Украиной при новой администрации. Украина обсудила с США каждый пункт предложенного плана. Плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует", — написал Бевз.

По его словам, каждое замечание украинской стороны получило реакцию от американских партнеров. Окончательные решения по самым сложным положениям будут принимать на уровне президентов. Сама же встреча прошла в конструктивном и рабочем формате, отметил советник главы ОП.

В то же время источники The Financial Times сообщили, что результатом переговоров стало сокращение документа с 28 до 19 пунктов, хотя содержание изъятых элементов пока не раскрывается. По информации издания, европейские лидеры накануне обсуждений выражали обеспокоенность относительно возможного снятия антироссийских санкций и порядка использования замороженных активов РФ.

Что известно о мирном плане США

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил создание мирного плана из 28 пунктов, созданного его командой — документа, который должен положить конец российской агрессии.

Ранее мы также информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский описал ход согласования пунктов этого мирного плана, подчеркивая, что Украина продолжает плотную координацию с США и европейскими партнерами.

Также стоит напомнить, что Владимир Зеленский озвучил первые результаты работы украинской делегации в Женеве, над этим мирным планом — он может быть адаптирован так, чтобы учесть украинское видение завершения войны.

К тому же известно, что президент Зеленский подытоживал первый этап переговоров по мирному соглашению, подчеркнув: Украина продолжает согласовывать документ с США

Вследствие этого рынки уже демонстрировали резкую реакцию на первые сообщения о мирном плане Дональда Трампа, которые сразу повлияли на динамику цен на нефть.

Наконец, президент Владимир Зеленский подчеркивал: Украина добивается того, чтобы в мирный план были включены освобождение всех пленных и возвращение похищенных Россией детей.

Офис президента США переговоры мирный план мирные переговоры
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
