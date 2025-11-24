Мирный план США сократили и изменили - советник главы ОП Александр Бевз

Мирного плана из 28 пунктов больше не существует — что изменили
Американский мирный план, который изначально состоял из 28 пунктов, претерпел существенное сокращение и изменения после переговоров с украинской делегацией в Женеве. По оценке участников встречи, большинство украинских замечаний было учтено, а документ приблизился к новой редакции.
Об этом сообщили советник главы Офиса Президента Александр Бевз и издание The Financial Times.
Что известно об изменениях в мирном плане
Александр Бевз заявил, что во время переговоров в Женеве американская сторона учла все предложенные Украиной замечания к мирному плану и существенно изменила его содержание. По его словам, документ в первоначальной редакции фактически перестал существовать, поскольку часть положений изъяли, а другие переписали или уточнили. Он также отметил, что вокруг переговоров возникло значительно больше слухов и предположений, чем реальных фактов.
"Продолжаем работать с Сергеем Кислицей по дороге домой. Коротко о результатах: очень конструктивные переговоры с Соединенными Штатами в Женеве. По словам Марка Рубио — "наиболее продуктивная" встреча с Украиной при новой администрации. Украина обсудила с США каждый пункт предложенного плана. Плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует", — написал Бевз.
По его словам, каждое замечание украинской стороны получило реакцию от американских партнеров. Окончательные решения по самым сложным положениям будут принимать на уровне президентов. Сама же встреча прошла в конструктивном и рабочем формате, отметил советник главы ОП.
В то же время источники The Financial Times сообщили, что результатом переговоров стало сокращение документа с 28 до 19 пунктов, хотя содержание изъятых элементов пока не раскрывается. По информации издания, европейские лидеры накануне обсуждений выражали обеспокоенность относительно возможного снятия антироссийских санкций и порядка использования замороженных активов РФ.
Что известно о мирном плане США
Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил создание мирного плана из 28 пунктов, созданного его командой — документа, который должен положить конец российской агрессии.
