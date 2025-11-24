Юрий Ушаков объяснил позицию РФ относительно мирного плана США

Владимир Путин. Фото иллюстративное: Reuters

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что Москва ознакомлена с одним из вариантов американского мирного плана по Украине и считает часть его положений приемлемыми для России. Он добавил, что европейское предложение Кремль не устраивает, а конкретные переговоры с Соединенными Штатами по деталям документа пока не начались.

Позиция Кремля относительно мирного плана США

Юрий Ушаков сообщил, что Россия получила один из вариантов мирного плана США по Украине, однако никаких предметных переговоров по этому документу пока не проводилось. В Кремле добавляют, что знакомы и с европейской инициативой, однако ее положения считают неконструктивными и не отвечающими российским интересам.

При этом подчеркивается, что часть пунктов американского плана, который обсуждался на Аляске, для РФ является приемлемой. Ушаков также заметил, что вокруг темы мирного урегулирования появилось много предположений, поэтому Кремль ориентируется только на информацию, которую получает непосредственно от США.

Российский представитель также предположил, что в ближайшее время Соединенные Штаты могут выйти на прямой контакт с РФ для очного обсуждения деталей. По его словам, на данный момент конкретные договоренности о дальнейших переговорах отсутствуют.

Напомним, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор о завершении войны в Украине, во время которого обсудили видение будущего урегулирования.

Ранее мы также информировали, что Владимир Зеленский после переговоров в Женеве сообщил об уточнении мирного плана, который теперь содержит больше согласованных позиций партнеров.