Головна Новини дня У Путіна розповіли про позицію РФ щодо мирного плану США

У Путіна розповіли про позицію РФ щодо мирного плану США

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 23:39
Оновлено: 23:40
Юрій Ушаков пояснив позицію РФ щодо мирного плану США
Володимир Путін. Фото ілюстративне: Reuters

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що Москва ознайомлена з одним із варіантів американського мирного плану щодо України та вважає частину його положень прийнятними для Росії. Він додав, що європейська пропозиція Кремль не влаштовує, а конкретні переговори зі Сполученими Штатами щодо деталей документа поки не почалися.

Про це повідомили росЗМІ.

Читайте також:

Позиція Кремля щодо мирного плану США

Юрій Ушаков повідомив, що Росія отримала один із варіантів мирного плану США щодо України, проте жодних предметних перемовин щодо цього документа поки не проводилося. У Кремлі додають, що знайомі і з європейською ініціативою, однак її положення вважають неконструктивними та такими, що не відповідають російським інтересам.

При цьому підкреслюється, що частина пунктів американського плану, який обговорювався на Алясці, для РФ є прийнятною. Ушаков також зауважив, що навколо теми мирного врегулювання з’явилося багато припущень, тому Кремль орієнтується лише на інформацію, яку отримує безпосередньо від США.

Російський представник також припустив, що найближчим часом Сполучені Штати можуть вийти на прямий контакт із РФ для очного обговорення деталей. За його словами, на даний момент конкретні домовленості щодо подальших переговорів відсутні. 

Нагадаємо, що Дональд Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову про завершення війни в Україні, під час якої обговорили бачення майбутнього врегулювання.

Раніше ми також інформували, що Володимир Зеленський після перемовин у Женеві повідомив про уточнення мирного плану, який тепер містить більше узгоджених позицій партнерів.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
